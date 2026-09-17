Golijada u večeri Europske lige, Kramarić ušao s klupe. Evo koji je Dinamo nakon prvog kola

Gotovo je prvo kolo Europske lige, a talijanski velikan Juventus sjedi na prvom mjestu nakon uvjerljive pobjede 5-0 nad nizozemskim NEC-om u četvrtak navečer. "Stara dama" imala je čak pet različitih strijelaca, ali svoje će golove posebno pamtiti Nick Woltemade i bh. reprezentativca Kerim Alajbegović, koji su zabili prvijence za klub.

Uvjerljiv je bio i prvak Konferencijske lige, Crystal Palace, koji je s 4-0 pobijedio poljski Lech. Četiri "komada" primio je i Marseille u Istanbulu protiv Bešiktaša. Bio je to četvrti uzastopni poraz za francuski klub nakon Monaca, Parisa i Rennesa u prvenstvu.

Belgijski USG "pregazio" je Viktoriju Plzen 3-0 u gostima, a među strijelcima bio je i njemački napadač hrvatskih korijena, Mateo Biondić. Real Sociedad izgubio je 2-1 na domaćem terenu od Bournemoutha, a hrvatski reprezentativac Luka Sučić ušao je u igru u 73. minuti.

U gostima je slavio i Ferencvaros, koji je s 3-1 pobijedio Celtic, dok je portugalski drugoligaš Torreense izazvao senzaciju i pobijedio 2-1 Lillestrøm u gostima.

U ranijem je susretu grčki OFI svladao njemački Hoffenheim sa 2-0. Golove za OFI zabili su Cantalapiedra (30) i Kanellopoulos (84'). Krešimir Krizmanić odigrao je čitav susret za OFI, dok je Andrej Kramarić igrao od 60. minute za Hoffenheim.

U drugoj utakmici igranoj istovremeno RB Salzburg je kao gost svladao Levski sa 1-0 golom Tabakovića (39').

Time je završeno prvo kolo Europske lige, a Dinamo je na 17. mjestu s bodom nakon utakmice bez golova na neutralnom terenu protiv izraelskog Hapoela. "Modri" iduću utakmicu igraju protiv Anderlechta.