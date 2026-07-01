Golman 'vatrenih' promijenio klub usred SP-a i srušio rekord. Naš je najskuplji vratar ikada!

Kao i većina velikih transfera, ovaj je zaključen ekspresno. Interes, ponuda pa potpis. Sve se odigralo u samo nekoliko dana, iako su u Rangersu Ivora Pandura (26) pratili znatno dulje.

Nakon što je Hull prihvatio službenu ponudu, dogovor s hrvatskim golmanom brzo je postignut, pa je Pandur i službeno postao novi član škotskog velikana. Hull će za njegov transfer dobiti oko sedam milijuna eura, čime je Pandur postao najskuplji hrvatski golman u povijesti. To je više nego što je Fenerbahče platio Dinamu za Dominika Livakovića (6,7 milijuna eura) i dosta dobra cifra s obzirom na to da je Pandur s Hullom imao još godinu dana ugovora.

Dosadašnjeg prvoga golmana Rangersa, Jacka Butlanda, posljednjih dana povezuju upravo s Hullom, no ta dva transfera nisu međusobno uvjetovana. Njegova bi odšteta trebala biti otprilike upola manja od Pandurove. Pandur će biti šesti Hrvat u povijesti Rangersa. Borna Barišić ondje je proveo najviše vremena (od 2018. do 2024.), dok su Dado Pršo i Nikica Jelavić ostali među omiljenim igračima u očima navijača. Za velikana iz Glasgowa igrali su i Antonio Čolak i Niko Kranjčar.

S Rangersom je Pandur potpisao četverogodišnji ugovor. Momčad od ovog ljeta vodi Derek McInnes, a prije Pandura klub je doveo Rossa McCrorieja iz Bristol Cityja, Bena Godfreya na posudbu iz Atalante te Lawrencea Shanklanda, koji je stigao iz Heartsa bez odštete. Pandur je trenutačno s reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu.