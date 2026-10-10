Goluža poput Shakespeareova Rikarda III. zavapio: Kraljevstvo ne za konja, već za - strijelca!

U prvoj subotnjoj utakmici 5. kola Premijer lige A, rukometaši Bjelovara su u Dugom Selu protiv istoimene momčadi doživjeli novi, četvrti poraz rezultatom 30-21. Utakmica je od samog početka nagovijestila teške trenutke za goste jer su domaći u 20. minuti zabili dvostruko više golova od gostiju. Rezultat je bio 10-5, da bi se na odmor otišlo pri rezultatu 16-9 za Dugoselčane.

U drugom dijelu momčad domaćina malo je dodala gasa i povela s 11 golova razlike. Vidjevši da Bjelovar u napadu izgleda poput umornog maratonca, i domaći su maknuli nogu s gasa. Pa je utakmica završila pobjedom Dugog Sela s devet golova razlike. Uz četvrti poraz zabrinjava neefikasnost rukometaša Bjelovara, koja upućuje na zaključak da klub u prijelaznom roku nije najbolje poslovao.

Jer očito je da momčadi nedostaju pravi strijelaca. Stoga bi trener Bjelovara Slavko Goluža, poput Shakespeareova Rikarda III., mogao očajnički zavapiti: "Kraljevstvo za konja!". Samo što Goluži ne treba konj za bijeg s bojišta, nego igrač koji će njegovu momčad izvući iz rukometne bitke.

Iako zauzimaju posljednje mjesto na ljestvici, nadu u spas ulijevaju im rezultati ostalih davljenika. Pobjednička momčad u svojim redovima nije imala slabog igrača, a posebno se istaknuo Marko Maganić, koji je s devet golova bio prvi strijelac. Sedam puta u listu strijelaca upisao se Petar Šprem, dok su pobjedi značajan doprinos dali Marko Mucić s četiri gola i vratar Vladimir Gosić s 10 obrana. Kod Bjelovara Tarik Kasumović postigao je šest golova, od čega dva sa sedam metara, a Vladimir Flanjak četiri.

Dugo Selo, 10. 10. 2026. Gradska sportska dvorana.

Paket24 Premijer liga, Liga A - 5. kolo

Dugo Selo - Bjelovar 30-21 (16-9)

Dugo Selo: Gošić 10 obrana, Poljak 2 obrane i 2 gola, Vuković 2, Obradović, Peh, Romić, Maričić, Tomšić 1, Ćurić, Mucić 4, Šprem 7(1), Gošić, Šipić 1, Severec, Maganić 9, Franković 2, Milošević 2. Trener: Dominik Mišković

Bjelovar: Mudrinjak (7 obrana), Sunajko ( 3 obrane), Špruk 2, Flanjak 4, Švenda 1, Juras, Velić, I. Goluža 1, Saraja, Bjeliš, Kasumović 6 (2), Petrović 2, Grizelj 1 (1), Buljina 3, Hrnjak, Goričanec 1. TRENER: Slavko Goluža Sedmerci: Dugo Selo 3/1. Bjelovar: 5/3.