POZLILO MU JE

Goluža za 24sata: 'Osjećam se bolje, uskoro bih mogao kući'

Piše Željko Rukavina,
Zagrijavanje uoči utakmice EHF Lige prvaka PPD Zagreb - SC Magdeburg | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Rukometna legenda Slavko Goluža osjeća se bolje nakon drame na utakmici! Možda već u ponedjeljak izlazi iz bolnice. Prebačen je iz Bjelovara u KBC Zagreb

- Stanje mi je bolje i, ako pretrage to potvrde, najvjerojatnije bih u ponedjeljak mogao izaći iz bolnice - kazao nam je u nedjelju predvečer, u kratkom telefonskom razgovoru, Slavko Goluža, koji se nalazi na liječenju u KBC-u Zagreb.

Zagreb: Zagreb i Moslavina susreli se u utakmici Prvenstva Hrvatske
Zagreb: Zagreb i Moslavina susreli se u utakmici Prvenstva Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Goluži, aktualnom treneru RK Bjelovara, pozlilo je tijekom utakmice u Bjelovaru protiv Nexe 2. Kako nam je rekao, sredinom drugog dijela osjetio je bol u prsima, nakon čega je desetak minuta prije kraja susreta napustio klupu i u pratnji otišao u svlačionicu, gdje je ubrzo stigla Hitna pomoć.

Nakon što je prevezen u Opću bolnicu Bjelovar i ondje mu pružena prva pomoć, a bolovi u prsima nisu prestajali, liječnici su odlučili da ga se transportira u KBC Zagreb na daljnju obradu.

Proslavljeni rukometaš i bivši izbornik hrvatske reprezentacije potvrdio je kako se sada osjeća bolje te je ovom prigodom zahvalio liječnicima i medicinskom osoblju Opće bolnice Bjelovar, kao i timu KBC-a Zagreb, gdje se trenutno nalazi na promatranju i dodatnim pretragama.

