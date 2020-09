Goran: Dvije je..ne minute, nisu smjeli diskvalificirati Novaka

Netko piše da je lopta išla 130 km/h, ja sam bio tamo, oni nisu normalni. To je takva pi..arija, bio sam na metar, je.. te, prisjećao se Goran u svom stilu trenutka koji je izbacio Đokovića s US Opena

<p>Šok. Nisam vidio, ali čuo sam ženu ispod nas kako uzdiše i odmah sam znao da je to – doviđenja. Najtragičnije u svemu jest to što on uopće nije bio ljut kada je izgubio taj gem. Bio je bijesan na 5-4 i 'deuceu' kada je napucao loptu, kada je izgubio tri set-lopte, rekao je za <a href="http://sportklub.hr/Tenis/Tenis-ostalo/a117520-Ivanisevic-za-SK-Nisu-smjeli-izbaciti-Djokovica.html" target="_blank"><strong>Sportklub</strong></a> Goran Ivanišević svoje viđenje diskvalifikacije Novaka Đokovića s US Opena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Goran Ivanišević ima korona virus</strong></p><p>- Po mom mišljenju, sve je krenulo naopako od 5-4 i 0-40, splet tih nemogućih događaja. Prvo ona provjera - Carreno Busta već je krenuo ka klupi, Novak je taj koji je zastao i pogledao, pa je tek onda Carreno tražio provjeru. Da je bilo 6-4... Onda kada je prolazio, rekao mi je da je dirnula liniju. Onda je poslije na 5-5 pao i ozlijedio rame opet. Ma on uopće nije bio ljut, Novak može vratiti break Carrenu... To su bile dvije užasne minute, dvije užasne je..ne minute u kojima se sve pogrešno dogodilo.</p><p>I bivši američki tenisač James Blake tijekom prijenosa kao da je namirisao da bi se takvo što moglo dogoditi.</p><p>- Jedina greška jest to što nije pogledao, što je izbacio loptu gledajući naprijed, a ne iza sebe. Nisam vidio kada je žena pala uživo, ali jesam poslije na snimci mislim 3.877 puta. Ne znam što da pametno kažem. Ne govorim sada o Novaku, generalno sam protiv diskvalifikacije, to je meni besmisleno. Hajde ako dođeš i srušiš suca sa stolice, ali ovo je bilo potpuno nenamjerno. Meni smeta kada vidim da pišu da je Novak u ljutnji izbacio loptu. Prvo, uopće nije bio ljut, nikakve ljutnje u tom ispucavanju nije bilo - nula. Ti napisi me nerviraju, to što je izgubio servis, nema veze. Netko piše da je lopta išla 130 km/h, ja sam bio tamo, oni nisu normalni. Iz zgloba ne gledajući, pa nema šanse, tko li je to računao? To je takva pi..arija, bio sam na metar, je.. te - prisjećao se Goran u svom stilu.</p><p>- Pravila su takva kakva su, ili ti je opomena ili ti je diskvalifikacija, što je po mom mišljenju glupo. Ja nisam objektivan, ali mislim da nije trebao biti diskvalificiran, već je trebao dobiti kazneni gem, da Carreno dobije set i da se krene od drugog. Što se dobiva diskvalifikacijom, što se time pokazuje? OK ako si ljut, okreneš se prema toj osobi i pogodiš je, ali ovo, da nemaš namjeru, nisi ni bijesan... Jesu ta pravila, ali u ovim vremenima, s koronom i svime, nisu ga smjeli diskvalificirati. Znam da se mnogi neće složiti sa mnom, da su mnogi rekli da je zasluženo".</p><p>Novak je nakon svega propustio i konferenciju za medije pa je jasno u kakvom je bio stanju.</p><p>- Kako bi moglo izgledati, nikako... Malo je bio u svom filmu kada smo došli kući, poslije smo malo razgovarali. Neće mu biti lako, to je ogroman šok koji nitko nije očekivao. Bio je prvi favorit, odigrao sjajno i turnir prije toga, a siguran sam da bi Carrena Bustu pobijedio. Kada smo došli u SAD, sa svim restrikcijama i sr..ima, imao sam sve scenarije u glavi - da će se netko u timu možda zaraziti, pa da ga izbace s turnira, da će se možda ozlijediti, pa i da će izgubiti... Ali ovo, ovo ni u najluđem snu nisam imao u glavi. Ta gospođa je, hvala Bogu, dobro, ona je bila dobro čim je izašla s terena. Po mom mišljenju, ona je više bila u šoku nego što ju je boljelo. Da ona nije mogla nastaviti... Ne znam, neću da griješim dušu, ne znam, to samo ona zna.</p><p><br/> <br/> - Novak je rođeni pobjednik i on će iz ovoga izaći još jači i bolji. Ako osvoji Roland Garros, što mislim da može, ovo će se zaboraviti kao da se nikada nije dogodilo. Bio je on u teškim situacijama prije, i s ozljedama, a ono što mi je krivo, jest što mi se čini da su svi jedva dočekali, kao da su čekali da on nešto napravi... Pojedini vade svaku njegovu izjavu, povezuju s nekim stvarima iz prošlosti, imaju pik na njega, a ne znam stvarno zašto je to tako. Cijeli svijet je vidio da ta lopta nije ispucana s ljutnjom niti je namjere bilo, niti je gledao... Mislim, to je takva nesreća - da je otišla centimetar lijevo ili desno, ništa se ne bi dogodilo. Ali takvi ljudi kao on su pobjednici, ponavljam, ne sumnjam da će on izaći još jači.</p><p>U brojim hipotezama mnogi su se dotakli Federera i Nadala, odnosno da oni ovakav slučaj ne bi platili diskvalifikacijom.</p><p>- Ne mogu govoriti o tome što bi se njima dogodilo... Dogodilo se Novaku i sad je gotovo, sada treba ići naprijed i samo gledati naprijed. Kažem, mislim da može osvojiti Roland Garros, uvjeti mu odgovaraju, samo treba on izaći iz ovoga, a sposoban je za to, može i hoće. Neće biti lako, ljudi su zločesti i naslađuju se tuđim nevoljama, to je tragično, ali nažalost je tako. A svakome se moglo dogoditi.</p><p>Danas je Đoković već u Rimu gdje počinje Masters 1000 turnir.<br/> <br/> - Mislim da će biti dobro, treba što prije izaći na teren i što prije igrati mečeve, da ostavi iza sebe sve što se dogodilo. Treba se u glavi ponašati kao da je to bilo prije pet godina, da proba izbrisati i tako da razmišlja - završio je Ivanišević.</p>