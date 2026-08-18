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Ivanišević i Borna Ćorić odigrat će meč, svi prihodu idu Omišu

Piše Ivan Tomašković,
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Ivanišević i Borna Ćorić odigrat će meč, svi prihodu idu Omišu
Zadar: Na Višnjiku svečano otvoren Regionalni teniski centar | Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Meč će se zaigrati na Prokurativama, 29. kolovoza u 20 sati, a teniskom dvojcu pridružit će se i Iva Majoli

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Teniska legenda Goran Ivanišević u sklopu teniskog spektakla "25 godina Wimbledona" zaigrat će egzibicijski meč protiv Borne Ćorića, a sav prihod od ulaznica Ivanišević je odlučio donirati Omišu, u znak pijeteta prema žrtvama i gradu koji je zahvaćen požarom.

Meč će se zaigrati na Prokurativama, 29. kolovoza u 20 sati. Teniskom dvojcu pridružit će se i Iva Majoli, a nakon dvoboja publiku očekuju dva koncerta - Jasne Zlokić i Tončija Huljića i Madre Badesse. 

Inače, na teniskim terenima tenis kluba Tenis Split 1950 na splitskim Firulama u tijeku je i prvi Tennis Summer kamp pod mentorstvom Gorana Ivaniševića. Upravo je iz ovog kluba potekao Goran, kao i pet igrača koji su se svrstali među top 10 svjetskog tenisa. Tijekom naredna dva tjedna akademije oko 50 djece ima priliku učiti od našeg legendarnog tenisača i njegovog  stručnog tima sastavljenog od dugogodišnjih trenera TK Split 1950. 

24sata Split: Intervju s Goranom Ivaniševićem
Foto: Zvonimir Barisin

Teniskom asu na terenu pridružila i Hajdukova legenda, Lovre Kalinić, koji je u videu na društvenim mrežama Goranu otkrio kako je te 2001. godine proživljavao njegov meč u finalu protiv Samprasa. 

Dvije splitske legende pozvali i na Kids day koji će se održati na teniskim terenima na Žnjanu, u subotu 22. kolovoza od 17 do 19 sati. Također, za sve koji propuste subotu, pozvani ste na reprizu Kids daya koji će se održati na Prokurativama 29. kolovoza u 18 sati, prije samog meča, dodaju iz organizacije događaja.

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