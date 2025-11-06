Obavijesti

Sport

Komentari 7
IGRAO ZA DINAMO I CELTU PLUS+

Goran Jurić za 24sata: U Celti sam ostvario povijesni uspjeh, ali navijat ću za Dinamo!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Goran Jurić za 24sata: U Celti sam ostvario povijesni uspjeh, ali navijat ću za Dinamo!
Mostar: Goran Jurić, bivši hrvatski nogometni reprezentativac | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

U Celti sam proveo prekrasne dvije i pol, tri godine. Tamo sam otišao 1991. kad je bilo napeto stanje u državi, s klubom ušao u Prvu španjolsku ligu, igrao sa Canizaresom i Urzaizom, priča nam legenda Dinama

Stižem danas u Zagreb na utakmicu Dinama i Celte. Pa kako ne bih došao kad na Maksimiru igraju moja dva bivša kluba u kojima sam proveo najljepše dane karijere, kaže nam Goran Jurić (62).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on
SKIJAŠKA KRALJICA

FOTO Janica prvi put u javnosti s novim partnerom. Evo tko je on

Janica Kostelić (43) zamijenila je skijaške staze tišinom obiteljskog doma. Rijetko se pojavljuje u javnosti i uživa u roditeljstvu. Na premijeri filma "Freedom" došla je s partnerom Ivicom
FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?
POGLED U PROŠLOST

FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?

Mažoretkinja Larisa Bertović iz Šenkovca posljednja je miss sporta. Izbor je počeo još 1992. u Pazinu, kad je pobijedila Snježana Bošnjak iz Varaždina. Kroz galeriju se prisjetite svih pobjednica
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025