U Celti sam proveo prekrasne dvije i pol, tri godine. Tamo sam otišao 1991. kad je bilo napeto stanje u državi, s klubom ušao u Prvu španjolsku ligu, igrao sa Canizaresom i Urzaizom, priča nam legenda Dinama
Goran Jurić za 24sata: U Celti sam ostvario povijesni uspjeh, ali navijat ću za Dinamo!
Stižem danas u Zagreb na utakmicu Dinama i Celte. Pa kako ne bih došao kad na Maksimiru igraju moja dva bivša kluba u kojima sam proveo najljepše dane karijere, kaže nam Goran Jurić (62).
