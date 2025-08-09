Kada uzmemo pluseve i minuseve, danas smo imali tri klinca 2007. godište koji su igrali, imamo dosta pomlađenu momčad, sa samo nekoliko starijih i iskusnijih tako da smo jako zadovoljni s ovim bodom, rekao je Jelavić
Goran Tomić: Umjesto četiri boda imamo jedan nakon prva dva kola. Sve zbog naivnosti
Nogometaši Istre 1961 i Lokomotive podijelili su bodove (2-2) u spektakularnoj utakmici na Aldo Drosini. Puležani su do 94. imali pobjedu, a onda je Sušak glavom pogodio za veliki bod lokosa koji su od 90. igrali s igračem manje. Trener Istre Goran Tomić nije bio zadovoljan nakon utakmice.
- Što reći? Prvo poluvrijeme smo loše odigrali. Lokomotiva je bila zasluženo u prednosti. Radili smo sve ono što se nismo dogovorili, srljali smo, ostavljali veliki prostor Lokomotivi za kontre. Nikakvu prevenciju nismo imali i raširili smo linije i Lokomotiva je to iskoristila - rekao je i dodao:
- U drugo poluvrijeme, s nekoliko smo promjena ušli, po meni, igrali jako dobro. Imali smo 2-1, imali smo jako puno šansi za 3-1, crveni karton, i onda se dogodi takva naivnost, takva dekoncentracija i umjesto četiri boda imamo jedan u prva dva kola.
S druge strane, trener Lokomotive Nikica Jelavić je bio potpuno suprotnog raspoloženja.
- Idealan gol. Zabili smo gol, svirao je kraj. Na kraju bih rekao da je karakter odlučio. Momcima bih čestitao, svaka im čast, iako, u većem dijelu utakmice nismo bili onakvi kakvi smo htjeli - kazao je nakon utakmice pa zaključio:
- Kada uzmemo pluseve i minuseve, danas smo imali tri klinca 2007. godište koji su igrali, imamo dosta pomlađenu momčad, sa samo nekoliko starijih i iskusnijih, tako da, mi smo jako zadovoljni s ovim bodom.
Istra nakon prva dva kola ima jedan bod, a Lokomotiva četiri. Puležani u 3. kolu gostuju kod Vukovara, dok lokosi dočekuju Goricu.
