Goran ušao u Kuću slavnih, ali Kukoč, Janica i Parlov... nisu!?

Ponosan sam i ponizan što ću postati prvi član Kuće slavnih iz Hrvatske. Zahvalan sam odboru što me izabrao i navijačima koji su mi dali glas, ali i onima koji su me podržali tijekom karijere, mnogim navijačima u Hrvatskoj. Počašćen sam što sam Hall of Famer, kazao je presretni Goran Ivanišević (48).

Primanje će biti 18. srpnja na Rhode Islandu. Goran je zadužio tenis, a njegovo osvajanje Wimbledona s pozivnicom jedno je od najvećih sportskih iznenađenja u povijesti.

Ivanišević je svojom karizmom oduševio i strance. Škotski bend We Are the Physics čak je skladao pjesmu naziva “Goran Ivanišević”.

Goran je prvi tenisač

Splićanin je postao prvi hrvatski tenisač koji je ušao u Kuću slavnih. Štoviše, jedini je s ovih prostora. Od tenisačica, ušla je još samo Monika Seleš, naturalizirana Amerikanka iz Novog Sada.

Hrvatska najviše Hall of Famera ima u košarci i vaterpolu. Krešimir Ćosić ušao je u košarkašku Kuću slavnih u Springfieldu davne 1996., posthumno. Isto je bilo s Draženom Petrovićem 2002., u klasi s Magicom Johnsonom, a pet godina kasnije zbog vrhunskih trenerskih dostignuća u Kuću slavnih ušao je Mirko Novosel. U elitu je ušao i HKS-ov dužnosnik te bivši košarkaš Boston Celticsa Dino Rađa 2018. godine.

Toni Kukoč nije u Kući slavnih iako je nedavno nominiran po sedmi put. Neobjašnjivo. Osvojio je tri NBA prstena, tri Eurolige, tri puta bio je MVP finala Eurolige... Nije to bilo dovoljno “mudracima” iz Springfielda. Doduše, i Divac je ušao tek iz sedmog pokušaja, 2019. Prvi Hrvat u vaterpolskoj Kući slavnih u Fort Lauderdaleu na Floridi bio je Ratko Rudić (2007.) zbog trenerskih dostignuća. Ušli su poslije Perica Bukić, Milivoj Bebić i Ivo Trumbić.

Niti jedna hrvatska sportašica nije ušla

Pomalo nevjerojatno zvuči da u boksačkom Hall of Fameu u Canastoti u New Yorku nije bilo mjesta za Matu Parlova. Legendarni hrvatski boksač osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Münchenu 1972. godine, bio je svjetski amaterski prvak 1974. u Havani, dvostruki europski prvak...

Posebno bode u oči to što nemamo niti jednu sportašicu u Međunarodnoj ženskoj kući slavnih. Čak ni Janicu Kostelić, iako su skijašice poput Brosnihan, Lawrence i Moser-Proell ušle. Čudno, nema što. Čini se da bismo trebali malo više gurati svoje legende...