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FOTO: NEUSTRAŠIVA NOVINARKA

GORI SVE Znojna Diletta je bez grudnjaka pozirala na vulkanu

Diletta Leotta šokirala fotkama s Etne usred erupcije: jedni oduševljeni, drugi bijesni zbog opasnog i neprimjerenog poziranja
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GORI SVE Znojna Diletta je bez grudnjaka pozirala na vulkanu
Poznata talijanska sportska voditeljica Diletta Leotta (34) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne zbog sportskih vijesti. Voditeljica servisa DAZN, koja je rodom upravo sa Sicilije, objavila je na Instagramu niz fotografija koje su izazvale lavinu reakcija. | Foto: Instagram
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Poznata talijanska sportska voditeljica Diletta Leotta (34) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne zbog sportskih vijesti. Voditeljica servisa DAZN, koja je rodom upravo sa Sicilije, objavila je na Instagramu niz fotografija koje su izazvale lavinu reakcija. | Foto: Instagram
Komentari 10

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