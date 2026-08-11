GORI SVE Znojna Diletta je bez grudnjaka pozirala na vulkanu

Diletta Leotta šokirala fotkama s Etne usred erupcije: jedni oduševljeni, drugi bijesni zbog opasnog i neprimjerenog poziranja
Poznata talijanska sportska voditeljica Diletta Leotta (34) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne zbog sportskih vijesti. Voditeljica servisa DAZN, koja je rodom upravo sa Sicilije, objavila je na Instagramu niz fotografija koje su izazvale lavinu reakcija.
| Foto: Instagram
Poznata talijanska sportska voditeljica Diletta Leotta (34) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne zbog sportskih vijesti. Voditeljica servisa DAZN, koja je rodom upravo sa Sicilije, objavila je na Instagramu niz fotografija koje su izazvale lavinu reakcija. |
Foto: Instagram
Poznata talijanska sportska voditeljica Diletta Leotta (34) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne zbog sportskih vijesti. Voditeljica servisa DAZN, koja je rodom upravo sa Sicilije, objavila je na Instagramu niz fotografija koje su izazvale lavinu reakcija.
| Foto: Instagram
Naime, Leotta je pozirala ispred vulkana Etne usred snažne erupcije, a prizor užarene lave poslužio joj je kao dramatična pozadina.
| Foto: Instagram
Uz kratki opis "Etna gori", voditeljica je podijelila kadrove noćnog izleta na jedan od najaktivnijih svjetskih vulkana. Na fotografijama pozira sama i u društvu muškarca, dok se iza njih slijeva rijeka lave osvjetljavajući noćno nebo.
| Foto: Instagram
Objava se poklopila s vijestima o pojačanoj aktivnosti Etne, koja je posljednjih dana izbacivala pepeo i lavu, zbog čega je bio zatvoren i aerodrom u Cataniji.
| Foto: Instagram
Iako su mnogi pohvalili impresivne prizore, velik dio pratitelja oštro je kritizirao njezin potez, dovodeći u pitanje sigurnost, primjerenost i modni odabir.
| Foto: Instagram
Brojni komentari usredotočili su se na njezin outfit - široke traperice, kratki top kroz koji koji su se nazirale bradavice i planinarske cipele - koji su mnogi smatrali potpuno neprikladnim za takvu avanturu.
| Foto: Instagram
"Tipična (i sigurno preporučena) odjeća za izlet na aktivni vulkan", sarkastično je primijetio jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Pogođen outfit za trekking".
| Foto: Instagram
Osim modnog izričaja, pratitelji su izrazili i ozbiljnu zabrinutost za njezinu sigurnost te primjer koji daje kao javna osoba. Mnogi su se pitali kako je uopće uspjela prići tako blizu aktivnoj lavi.
| Foto: Instagram
"S kojom ste dozvolom došli tako blizu lave? I još se fotografirate i to objavite znajući da je ekstremno opasno?", glasio je jedan od najglasnijih komentara.
| Foto: Instagram
"S kojom ste dozvolom došli tako blizu lave? I još se fotografirate i to objavite znajući da je ekstremno opasno?", glasio je jedan od najglasnijih komentara.
| Foto: Instagram
Naravno, bilo je i onih koji su cijelu situaciju okrenuli na šalu, aludirajući na njezin atraktivan izgled kao uzrok erupcije.
| Foto: Instagram
"Erupcija je krenula jer si se ti popela" i "I ja bih eruptirao" samo su neki od dvosmislenih komentara koji su preplavili objavu.
| Foto: Instagram
Unatoč podijeljenim mišljenjima, objava Dilette Leotte nedvojbeno je uspjela u jednom - privukla je ogromnu pažnju i pokrenula raspravu o tome gdje su granice stvaranja atraktivnog sadržaja za društvene mreže, pogotovo kada se on odvija u okruženju koje je istovremeno prekrasno i iznimno opasno. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Diletta Leotta
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram