GORI SVE Znojna Diletta je bez grudnjaka pozirala na vulkanu

Unatoč podijeljenim mišljenjima, objava Dilette Leotte nedvojbeno je uspjela u jednom - privukla je ogromnu pažnju i pokrenula raspravu o tome gdje su granice stvaranja atraktivnog sadržaja za društvene mreže, pogotovo kada se on odvija u okruženju koje je istovremeno prekrasno i iznimno opasno. (*uz korištenje AI-ja) | Foto: Instagram