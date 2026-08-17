VIDEOSAŽETAK
GORICA - HAJDUK 1-2 Pogledajte sve sporne situacije i golove iz Turopolja. Sudac pod povećalom
Sudac Patrik Pavlešić i Ivan Bebek u VAR sobi imali su pune ruke posla. Šego je u trećoj minuti doveo goste u vodstvo nakon mogućeg zaleđa, Cvijanović u 52. dobro prošao sa žutim, Bogojević u 78. izjednačio iz penala kojega na drugoj strani nije dobio Pukštas, a džoker Livaja u 87. donio prvu pobjedu momčadi Gonzala Garcije.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Opširnije o utakmici pročitajte OVDJE.