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VIDEOSAŽETAK

GORICA - HAJDUK 1-2 Pogledajte sve sporne situacije i golove iz Turopolja. Sudac pod povećalom

Sudac Patrik Pavlešić i Ivan Bebek u VAR sobi imali su pune ruke posla. Šego je u trećoj minuti doveo goste u vodstvo nakon mogućeg zaleđa, Cvijanović u 52. dobro prošao sa žutim, Bogojević u 78. izjednačio iz penala kojega na drugoj strani nije dobio Pukštas, a džoker Livaja u 87. donio prvu pobjedu momčadi Gonzala Garcije.

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Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) VIDEO
Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Opširnije o utakmici pročitajte OVDJE.

GOLOVI IZ BAROKONOG GRADA

VARAŽDIN - RIJEKA 2-0 Bivši hajdukovac zavio bijele u crno. Ovako je Kek prvi put izgubio

Ivan Mamut, napadač koji je na početku karijere 2012.-2016. bio u Hajduku, zabio je oba gola u trijumfu Varaždina nad Rijekom 2-0 za nastavak stopostotnog niza i četvrtu uzastopnu pobjedu nad bijelima u baroknom gradu. Matjaž Kek između europskih ispita pretrpio je prvi poraz u petoj utakmici, a tek ga čeka veliki izazov protiv Midtjyllanda.

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Golovi Varaždin - Rijeka 2-0 VIDEO
Golovi Varaždin - Rijeka 2-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata: Uhitili četvorku zbog požara. 'Vikali su: Što te briga što radim'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: "Jedan je vikao na supruga: 'Što te briga šta ja radim?', ispričala nam je žena koja je vidjela uhićenu četvorku kraj Benkovca zbog požara, a zbog požara na Čiovu uhitili su muškarca. Omiški kraj zbraja štete. Ivan Anušić poziva na oštrije kazne za piromane. U Mađarskoj poginulo 12 poljskih hodočasnika na putu iz Međugorja. U požaru u Rudešu izgorjela tri automobila. Odvezite otpad što prije, poručuju Gospićani za 24sata.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
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VIDEO Isparila im hrabrost: Pogledajte huligane s A1 kad je pred njih krenula policija

DRAGANIĆ Nove snimke čitatelja pokazuju huligane koji su vikali 'ajde p**ke' te jurnuli prema drugoj strani na autocesti A1, no obračunu Torcide i Armade na put je stao kordon policije. Policajci su lagano krenuli u njihovom smjeru, a masa huligana ustuknula je te složno počela koračati unazad. Više detalja o svemu bi trebale objaviti policije nakon utakmica u Varaždinu i Velikoj Gorici.

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Torcida na Draganiću VIDEO
Torcida na Draganiću | Video: čitatelj/24sata
ODMORIŠTE DRAGANIĆ

VIDEO Ovo je trenutak kada je Torcida krenula na Armadu: 'Trčali su prema parkingu'

Prolazio sam i vidio gužvu, a onda sam uočio Torcidaše koji su izlazili iz kombija i trčali prema parkingu. Tamo ih je čekala policija koja je taman došla, kao i grupa dječaka u crnim majicama, rekao nam je čitatelj

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Torcida na Draganiću VIDEO
Torcida na Draganiću | Video: čitatelj/24sata
KAOS NA ODMORIŠTU

VIDEO Torcidaši na autocesti A1 krenuli u obračun s Armadom?! Policija reagirala, nastao je čep

DRAGANIĆ - Hajduk večeras gostuje kod Gorice u 3. kolu HNL-a, a Torcida je na putu do Zagreba na A1 pokušala izazvati incident. Dočekala ih je karlovačka policija, iz koje nam kažu da je postupanje u tijeku. Jedan čitatelj tvrdi da je policija zatvorila koridor te da je ondje bila i Armada koja je putovala u Varaždin. Drugi čitatelj tvrdi kako je vidio torcidaše da su izašli iz kombija i u trku pohrlili prema parkingu. Zbog toga je od Novigrada na Dobri do odmorišta nastala velika gužva i zastoj.

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Torcida na odmorištu Draganić VIDEO
Torcida na odmorištu Draganić | Video: čitatelj/24sata

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