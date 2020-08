Gorica je na čelu HNL-a: Dobila Šibenik pa pretekla Dinamo!

Gorica juri i ne misli stati. Igrači Valdasa Dambrauskasa su još jednom pokazali sjajnu izvedbu nakon pobjeda protiv Slaven Belupa (2-1) i Varaždina (5-1), a sada su nadigrali Šibenik (3-2)...

<p>U tri kola zabili su čak deset komada. Uvjerljivo najviše u HNL-u! Trebalo je neko vrijeme da se igrači prilagode sistemu trenera <strong>Valdasa Dambrauskasa</strong>, a sada haraju hrvatskom ligom.</p><p>Nogometaši <strong>Gorice</strong> došli su i do treće pobjede zaredom na otvaranju 1. HNL te zasjeli na čelo lige. Ovaj put su utrpali tri komada Šibeniku (3-2), a onda u završnici stali na kočnicu i primili dva gola. </p><p>Goste je načeo nezaustavljivi <strong>Ognjen Mudrinski</strong> već u 3. minuti, a to mu je bio čak peti gol u posljednje tri utakmice. Bio je to zanimljiv susret u kojem su<strong> Šibenčani</strong> opet ostavili jako dobar dojam, ali su se pošteno napromašivali. Imali su priliku za povratak krajem prvog dijela, ali kapetan Marko Bulat je promašio penal.</p><p>Dok su oni promašivali, Gorici je sve ulazilo. U 65. minuti Lovrić je povećao na 2-0, a devet minuta kasnije Babec se pobrinuo za 3-0. Šibenčani su bili u kaosu, Krunoslav Rendulić stajao je na rubu svog prostora i promatrao silne promašaje svojih nogometaša. </p><p>Nišanske sprave njegovi igrači su namjestili tek u završnici utakmice pa su tako Rak i Anočić samo ublažili rezultat da to izgleda estetski prihvatljivije. </p><p>Gorica juri i ne misli stati. Igrači Valdasa Dambrauskasa su još jednom pokazali sjajnu izvedbu nakon pobjeda protiv Slaven Belupa (2-1) i Varaždina (5-1). Pretekli su Dinamo pa su zasjeli na prvo mjesto, no uz utakmicu više od Hajduka i Dinama. Modri igraju u nedjelju protiv Osijeka, a Hajduk u subotu na Poljudu protiv Slaven Belupa.</p><p>Kako god ti susreti završili, Goričani će ovu posebnu noć pamtiti zauvijek. Noć kada su po prvi put u povijesti prespavali na vrhu Prve HNL.</p>