Gorica se oglasila o budućnosti Carevića nakon lošeg starta: 'Pred nama je puno utakmica'

Nogometaši Gorice ove sezone su loše ušli u domaće nogometno prvenstvo. Nakon odigrana šest kola nalaze se na posljednjem desetom mjestu na tablici sa samo jednim osvojenim bodom. Prošle sezone završili su na sedmom mjestu s 41 bodom pa se nakon lošeg ovogodišnjeg starta počelo nagađati o budućnosti Marija Carevića na klupi Goričana.

U šestom kolu s minimalnih 1-0 poraženi su od aktualnog prvaka Dinama, a sada se oglasio i klub koji je iskazao podršku treneru.

- Nakon šest kola i jednog osvojenog boda, Uprava HNK Gorice jasno poručuje – Mario Carević ima naše puno povjerenje. Svjesni smo rezultatske situacije, ali vjerujemo u njegov rad, stručnost i momčad. Pred nama je još puno utakmica i vjerujemo da zajedno možemo preokrenuti situaciju - poručili su iz kluba.

- Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo i nitko u klubu nije zadovoljan s jednim osvojenim bodom nakon šest kola. Međutim, želimo biti potpuno jasni - Mario Carević ima naše puno povjerenje. Vjerujemo u njegov rad, stručnost i način na koji vodi momčad - rekao je predsjednik kluba Ilija Karamatić te dodao:

- U nogometu rezultati određuju atmosferu, ali smatramo da je prerano donositi zaključke i povlačiti poteze pod pritiskom. Pred nama je puno utakmica i vjerujemo da ova momčad ima kvalitetu i karakter da preokrene situaciju.

U Gorici zaključuju da je, unatoč vrlo lošem početku sezone, fokus svih klupskih struktura na stabilizaciji momčadi i predstojećim utakmicama, uz jasan cilj da se što prije vrate na pobjedničke staze.

