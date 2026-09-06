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Gorica se oglasila o budućnosti Carevića nakon lošeg starta: 'Pred nama je puno utakmica'

Piše Issa Kralj,
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Gorica se oglasila o budućnosti Carevića nakon lošeg starta: 'Pred nama je puno utakmica'
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Mario Carević na konferenciji za medije nakon utakmice s Dinamom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo i nitko u klubu nije zadovoljan s jednim osvojenim bodom nakon šest kola. Međutim, želimo biti potpuno jasni - Mario Carević ima naše puno povjerenje, poručili su iz kluba

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Nogometaši Gorice ove sezone su loše ušli u domaće nogometno prvenstvo. Nakon odigrana šest kola nalaze se na posljednjem desetom mjestu na tablici sa samo jednim osvojenim bodom. Prošle sezone završili su na sedmom mjestu s 41 bodom pa se nakon lošeg ovogodišnjeg starta počelo nagađati o budućnosti Marija Carevića na klupi Goričana. 

U šestom kolu s minimalnih 1-0 poraženi su od aktualnog prvaka Dinama, a sada se oglasio i klub koji je iskazao podršku treneru. 

- Nakon šest kola i jednog osvojenog boda, Uprava HNK Gorice jasno poručuje – Mario Carević ima naše puno povjerenje. Svjesni smo rezultatske situacije, ali vjerujemo u njegov rad, stručnost i momčad. Pred nama je još puno utakmica i vjerujemo da zajedno možemo preokrenuti situaciju - poručili su iz kluba. 

- Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo i nitko u klubu nije zadovoljan s jednim osvojenim bodom nakon šest kola. Međutim, želimo biti potpuno jasni - Mario Carević ima naše puno povjerenje. Vjerujemo u njegov rad, stručnost i način na koji vodi momčad - rekao je predsjednik kluba Ilija Karamatić te dodao:

- U nogometu rezultati određuju atmosferu, ali smatramo da je prerano donositi zaključke i povlačiti poteze pod pritiskom. Pred nama je puno utakmica i vjerujemo da ova momčad ima kvalitetu i karakter da preokrene situaciju.

U Gorici zaključuju da je, unatoč vrlo lošem početku sezone, fokus svih klupskih struktura na stabilizaciji momčadi i predstojećim utakmicama, uz jasan cilj da se što prije vrate na pobjedničke staze. 
 

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