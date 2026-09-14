Gorica se spasila u nadoknadi, Carević: Bit ćemo bolji nakon reprezentativne stanke...

Posljednju utakmicu sedmog kola HNL-a na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici odigrali su Gorica i Varaždin. U uzbudljivom susretu vidjeli smo četiri gola, preokret gostiju pet minuta prije kraja i izjednačenje domaćina duboko u sudačkoj nadoknadi.

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Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Gorica - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Prva je povela momčad Marija Carevića golom Bogojevića. Mamić je potom izjednačio, a Akrap je u 85. minuti kompletirao preokret Varaždina. Ipak, konačnih 2-2 postavio je Cvijanović u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

- Kad izjednačiš u posljednjim sekundama, onda moraš biti zadovoljan, a protiv vrhunske momčadi poput Varaždina moraš se zadovoljiti bodom. No ne smijemo primati ovakve golove. Bili smo defenzivno stabilni, a ova nam je utakmica došla nakon Kupa, 120 minuta igre i putovanja. U nekim se trenucima vidjelo da pojedinci doista gube energiju pa možda nismo bili dovoljno aktivni u presingu. Sada moram prikrivati naše nedostatke kako bismo rezultatski bili na željenoj razini - rekao je Carević i nastavio:

- Uvjeren sam da će ova momčad nakon reprezentativne stanke biti puno bolja, posebno kada nam se vrate ozlijeđeni igrači i kada oni koji nisu u ritmu dođu na zadovoljavajuću razinu. Moramo se zadovoljiti bodom, iako smo ponovno ostali posljednji, ali dugoročno ćemo biti konkurentniji - rzaključio je.