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dramatična završnica

Gorica se spasila u nadoknadi, Carević: Bit ćemo bolji nakon reprezentativne stanke...

Piše Domagoj Vugrinović,
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Gorica se spasila u nadoknadi, Carević: Bit ćemo bolji nakon reprezentativne stanke...
Gorica i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Kad izjednačiš u posljednjim sekundama, onda moraš biti zadovoljan, a protiv vrhunske momčadi poput Varaždina moraš se zadovoljiti bodom, naglasio je strateg Gorice

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Posljednju utakmicu sedmog kola HNL-a na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici odigrali su Gorica i Varaždin. U uzbudljivom susretu vidjeli smo četiri gola, preokret gostiju pet minuta prije kraja i izjednačenje domaćina duboko u sudačkoj nadoknadi.

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Golovi na utakmici Gorica - Varaždin VIDEO
Golovi na utakmici Gorica - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Prva je povela momčad Marija Carevića golom Bogojevića. Mamić je potom izjednačio, a Akrap je u 85. minuti kompletirao preokret Varaždina. Ipak, konačnih 2-2 postavio je Cvijanović u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

- Kad izjednačiš u posljednjim sekundama, onda moraš biti zadovoljan, a protiv vrhunske momčadi poput Varaždina moraš se zadovoljiti bodom. No ne smijemo primati ovakve golove. Bili smo defenzivno stabilni, a ova nam je utakmica došla nakon Kupa, 120 minuta igre i putovanja. U nekim se trenucima vidjelo da pojedinci doista gube energiju pa možda nismo bili dovoljno aktivni u presingu. Sada moram prikrivati naše nedostatke kako bismo rezultatski bili na željenoj razini - rekao je Carević i nastavio:

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- Uvjeren sam da će ova momčad nakon reprezentativne stanke biti puno bolja, posebno kada nam se vrate ozlijeđeni igrači i kada oni koji nisu u ritmu dođu na zadovoljavajuću razinu. Moramo se zadovoljiti bodom, iako smo ponovno ostali posljednji, ali dugoročno ćemo biti konkurentniji - rzaključio je.

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