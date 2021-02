Mass Sarr? Nemam pojma tko je to. Anthony Topkah? Nisam čuo ni za njega, žao mi je.

Evocirali smo poveznice Liberije i 1. HNL. Spomenuti dvojac igrao je za Hajduk, ali njihov sunarodnjak Sylvanus Nimely (22) za njih nije čuo. Nimely je prije nekoliko dana potpisao za Goricu, stigao je iz moskovskog Spartaka, treći je Liberijac u HNL-u, a i on je, poput Sarra i Topkaha, odjenuo dres liberijske reprezentacije.

- Debitirao sam još s 15 godina za A selekciju. Igrali smo protiv Angole, dobio sam zadnjih nekoliko minuta, čak sam i asistirao za gol, ali izgubili smo utakmicu - priča simpatični Nimely pa dodaje:

- Sa 16 godina otišao sam u Češku, brat me odveo tamo zbog školovanja, a u Češkoj sam i nastavio igrati nogomet. Igrao sam za niželigaša MFK Karvina, a uskoro će se navršiti četiri godine od odlaska u Spartak iz Moskve. Tamo sam igrao za drugu momčad, u drugoj ruskoj ligi, život je bio jako lijep, stekao sam i puno prijatelja, ali sad se veselim novom izazovu. Ludo je bilo u Rusiji, bili smo dan-noć u avionu, putovali s jednog kraja države na drugi. Kako smo trenirali? Trenirali smo u avionu! - rekao je kroz smijeh novi napadač Gorice.

Za prvu momčad Spartaka odigrao je samo jednu prvenstvenu utakmicu. Dobio je 33 minute u remiju na gostovanju kod Rubina.

- Zašto nisam dobio priliku? Znate kako je, promijenio se stožer, ispao sam iz kombinacija, novi ljudi gurali su svoje igrače. U Goricu sam došao jer sam želio igrati prvoligaški nogomet. Iz Hrvatske me zovu već dvije i pol godine. Puno sam gledao Goricu u ovom razdoblju u kojem sam bio u kontaktu s ljudima iz kluba. Zapravo, toliko sam je pratio da su mi počele dolaziti i Google notifikacije kad počne utakmica Gorice - objašnjava Liberijac.

S novim pojačanjem Gorice popričali smo nakon prvog treninga. Čekali smo ga nešto duže jer je morao odraditi i pucački trening s trenerom za udarce, Filipom Borakom.

- Igrače možda ne znam najbolje po imenima, ali znam ih po brojevima, po onome što daju na terenu. Jako dobro znam i kojim stilom igra Gorica. Imao sam sastanak sa Sinišom Oreščaninom i baš mi se svidio, rekao mi je da preferira napadačku igru, s puno posjeda.

'U Liberiji smo imali rat, a u Hrvatskoj je mirno'

Liberiju je početkom 19. stoljeća osnovalo Američko društvo za kolonizaciju s ciljem preseljenja oslobođenih tamnoputih robova iz SAD-a natrag na afrički kontinent. Američka vlada pod predsjednikom Monroeom i Američko društvo za kolonizaciju su surađivali. Poslali su ekspediciju ispitati mogućnost naseljavanja na današnjoj liberijskoj obali.

Ekspedicija je sretno pristigla 1822. godine na mjesto koje su ovi prvi doseljenici nazvali "Providnost" i kupili zemlju. Isplata je izvršena tako što su zemlju od domorodačkih kraljeva kupili za šest pušaka, kutiju bobaka, dvije bačve duhana, sanduk bureta za topove, šest željeznih šipki, tri para cipela, kutiju sapuna, bačvu ruma, malo noževa i vilica, deset željeznih lonaca i malo žlica. Od prvih 88 tamnoputih ljudi koji su stigli, 29 ih je umrlo od bolesti. Preživjeli su začetnici današnje Liberije.

- Liberiju su unazadili ratovi etničkih skupina, do 2003. imali smo građanski rat i gospodarstvo se tek treba oporaviti. Zato mi je u Hrvatskoj super, sve je tako mirno, jednostavno. Liberija ima nešto više od četiri milijuna stanovnika, kao i Hrvatska, ima tu puno paralela. Sad se i tamo situacija smiruje. Siromaštvo? A mora se raditi, siromaštvo je prisutno, naravno, kao i svugdje u Africi - priča nam Nimely, kojega su smjestili u stan u kojem je živio Valdas Dambrauskas, bivši trener Gorice, na desetak minuta od stadiona.

'Weah je sjajna osoba, a Liberijci vole i Kolindu'

Predsjednik Liberije je George Weah (54), slavni nogometaš. Morali smo upitati, kakav je kao predsjednik...

- Teško mi je o tome govoriti jer u Liberiji ne živim već godinama. Na stranu politika, mogu reći da je Weah sjajna osoba. Moj otac ga obožava, zato je mene i brata 'dao' u nogomet. Brat Alex (29) igrao je za englesku U-20 reprezentaciju, odigrao nekoliko utakmica za Manchester City, ali već dvije sezone ne igra. 'Sredio' je koljeno...

Timothy Weah (20), sin legendarnog Georgea, nastupa za SAD.

- Nemam pojma zašto igra za njih, a ne za Liberiju. Velika šteta, radi se o talentiranom igraču.

Koliko ljudi u Liberiji uopće znaju o Hrvatskoj?

- Kad su vidjeli da dolazim u Hrvatsku, prvo su ljudi pomislili: 'O, to je zemlja Luke Modrića!' A oni koji nisu tako reagirali, govorili su: 'O, to je ona zemlja koja ima ženu predsjednicu!' Kolinda? Tako je! Nije više predsjednica? Oh, nisam znao... Sjećam je se iz Rusije, kako je grlila igrače, to mi je bilo jako simpatično - sa smiješkom priča Sylvanus, bilo mu je neobično da žena vodi državu, posebno iz perspektive života u Liberiji.

'Mario Mandžukić mi je idol'

Sylvanus osim Modrića, obožava još jednog Hrvata.

- Mario Mandžukić! On mi je jedan od idola, strašan igrač, baš sam nedavno vidio da se vratio u Italiju. Pomoći će Milanu, to je vrhunski igrač.

Nimely tek upoznaje suigrače, odmah su ga 'pod svoje' uzeli Matar Dieye, Musa Muhammed i Nasiru Moro. Kaže, nedostaje mu dom.

- Zbog korone nisam u domovini bio od prosinca prošle godine. Inače kući idem jednom do dvaput godišnje. Nedostajem roditeljima, ali to je život profesionalnog nogometaša. Mama stalno zove, pita jesam li oprao rublje, jedem li dobro, jako se brine. Tako uglavnom i provodim slobodno vrijeme, s obitelji na videopozivu. Ponio sam si i PlayStation pa s prijateljima igram Fifu. Izlasci? Ne baš, više sam tip koji voli biti sam sa sobom.

Pitali smo Liberijca koliko golova želi zabiti do kraja sezone.

- Uh, znate da vam ne mogu odgovoriti na to. Naravno, imam neke svoje želje, ali u nogometu se ništa ne zna - zaključio je za kraj.