Punom brzinom zabio se u zaštitnu ogranu, njegov bolid se prepolovio i eksplodirao. Bilo je to dugih 30 sekundi, prva je pomisao bila kako nema šanse da je Romain Grosjean (35) preživio tu nesreću. No, iskočio je iz bolida i s opeklinama završio u bolnici te se do danas dobro oporavio.

A nakon svega što je napravio u Formuli 1, čelnici Formule 1 i momčad Mercedesa odlučili su ga nagraditi. Na domaćen terenu u Francuskoj odradit će testnu vožnju u W10 bolidu 29 lipnja, dok će dan kasnije voziti i demonstracijske krugove.

- Prilika za voziti Mercedes bila je kad je Toto to rekao medijima nakon utrke u Bahreinu, čitao sam sve u bolnici i to me razveselilo. Surađivao sam s mehaničarima, sve smo dogovorili i prilagodili postavke. Vraćanje u bolid bilo je zapravo prirodno, iako je drugačiji nego što sam vozio posljednjih godina - prokomentirao je Grosjean.

Francuski je vozač u Formuli jedan odvozio 179 utrka, ali nikad nije uspio pobijediti. Ima deset postolja, a sad će imati priliku osjetiti šampionski bolid iz 2019. godine te s osmijehom na licu završiti svoju F1 epizodu.

- Nisam želio završiti karijeru s tom nesrećom. Zbog korone nismo vozili VN Francuske prošle godine, a sad ću voziti Mercedes. Bit će to poseban dan i ne mogu to dočekati - zaključio je Grosjean koji će tako svoj 'labuđi pjev' odraditi na najljepši mogući način.