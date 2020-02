Gorio je cijeli Obrovac! Slavili Hajdukov rođendan uz bakljadu

Stotinjak baklji, dvjestotinjak svjetiljki i bljeskalica, bezbroj porcija graha, roštilja... I, naravno, fešta dugo u noć. Tako su u Obrovcu proslavili 109. rođendan Hajduka.

- Počelo je retro utakmicom Strana protiv Strane, odnosno jedna strana mosta protiv druge, na igralištu Osnovne škole u Obrovac. To je tradicionalni susret, koji vuče korijene iz 1996. godine - počeo je Josip Župan, potpredsjdnik DPH.

Taj susret je sve samo ne prijateljski. Tu se ide u kost, pobijediti drugu stranu grada otprilike je kao najžešći južnoamerički derbi. Uostalom, dođite sljedeće godine. Imat ćete što i vidjeti jer na terenu se nađu bivši igrači Prve HNL, kao što je, primjerice, Ante Jurjević. No kondicija je daleko od idealne, zapomaže se pri svakom, iole ozbiljnijem, sprintu, ali odustajanja nema.

Na kraju, sve je zavšilo prijateljskim stiskom ruke. I, da, pobjedom desne strane obale, 5-2, kao i mnogo puta dosad. I onda je počela fešta.

- Prvo je krenuo karusel oko 15 sati, potom zajedničko gledanje utakmice Hajduk Lokomotiva u prostorijama DPH Obrovac. U 19:50 sati, simbolično, zbog godine osnutka Torcide, napravljena je velika bakljada. Bilo je oko 150 baklji, bljeskalica, a sve je kulminiralo veličanstvenim vatrometom na mostu. Sujdelovalo je više od 700 ljudi, stigli su iz Pridrage, Posedarja, Kruševa i okolnih mjesta - kaže nam Župan, vjerojatno najbolji nogometaš Obrovca.

Proslava se nastavila u Gradskoj kavani, gdje je tristotinjak gostiju doživljavalo "Ist, pit, Hajduk Split“ u vrlo praktičnom obliku. DPH Obrovac je došao do brojke od 160 članova u 2020. godini, dok su lani, primjerice, imali 203 člana. Obrovac ima oko 1000 stanovnika, što znači da je na proslavi bio svaki drugi stanovnik grada. Do prošle godine na fešti su sudjelovala i dva dinamovca, koja su živjela u Obrovcu. No jedan je preselio u Zagreb, drugi u Švedsku, tako je Obrovac trenutačno 100 posto Hajdukov.

- Za Dinamo je navijao jedan policajac, pa smo se znali šaliti da nije dosta što je policajac, već je i dinamovac. Ali, ne zamjera, to je ipak šala. Drugi Ivan Žurić, koji je otišao radiit u Švedsku - zaključio je Josip.

Eto, nije sve u naslovima. Iako Hajduk nije bio prvak od 2005., a male su šanse da će ove godine prekinuti taj post, ljubav Obrovčana prema Hajduku je nemjerljiva. Valjda će jednom i doći na taj naslov, u Obrovcu se nadaju da hoće za njihovih mladih života...

