Gorke suze srebrnih Vatrenih: I nebo nad Moskvom je zaplakalo

A da je sreće bilo... Nema veze, za nas ste vi prvaci!

Hrvatska je u finalu Svjetskog prvenstva izgubila od Francuske 4-2. Francuzi su već u 18. minuti došli do prednosti Mandžukićevim autogolom. Ne bi to bio ni prvi (a vjerojatno ni zadnji) put da je Hrvatska nakon primljenog gola izlazila iz utakmice kao pobjednik, ali, nažalost, ova nedjelja nije bila dan za to.

Kao i protiv Engleske u polufinalu, izjednačio je naš Ivan Perišić, ali onda su uslijedila tri (na kraju nedostižna) gola Francuza. Prvo Griezmann iz penala, a onda Pogba i Mbappé.

Ipak, borbeni Mandžo se nije predavao i u 69. minuti je vratio tračak nade cijelom hrvatskom narodu iskoristivši pogrešku Llorisa i zabivši za 4-2, ali to je bilo to. Takav je rezultat ostao na semaforu sve do kraja.

I dalje smo srebrni, ali teško je isprati gorčinu od ovog poraza. Subjektivno ili ne, bili smo bolji, ali sreća je ovaj puta bila na strani Francuza.

I dalje su Vatreni napravili povijesni uspjeh, i dalje ih cijela Hrvatska slavi, ali teško je ne zaplakati kad si tako blizu, a tako daleko...

Glavu gore Vatreni, ovo srebro zlatnog je sjaja!

