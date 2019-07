Gospođa iz Azije glasno bodrila Čilića, on joj dao sjajan poklon

Tijekom cijelog meča i pobjede u prvom kolu Wimbledona nad Adrianom Mannarinom, Marina Čilića je bodrila jedna gospođa. Njezino ime nitko ne zna, no Marin je dobro vidio i čuo što je sve radila. Naime, njezino navijanje za Marina bilo je toliko vatreno da mu je u nekim trenucima čak i sugerirala što treba napraviti.

Savjeti su međugorskom prvom reketu osobito bili potrebni u prva dva seta u kojima je stvarao nervozu svojim navijačima budući da je oba puta setove osvajao uz "tie break". U trećem se setu Čilić smirio pa je lagano završio meč za prolazak u drugi krug turnira na travi. Mirno je držao servis i u šestom gemu došao do 'breaka' da bi do kraja došao do pobjedničkih 6-3.

Zahvalio je publici koja mu je pljeskala još dugo nakon meča, a posebno jednoj navijačici iz Azije. Prije nego što je pokupio svoje stvari, došao je do svoje srčane navijačice, pružio joj ruku i učinio lijepu gestu poklonivši joj ručnik sa znakom Wimbledona. Sreća na njezinom licu bila je i više nego očita, a ovacije Čiliću samo su se pojačale.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.