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'SINJSKI DIJAMANT' ZA 24SATA PLUS+

'Gotov sam s karijerom. Plakao sam kad sam išao u Pescaru, a u Rusiji su mi spasili živu glavu...'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 10 min
'Gotov sam s karijerom. Plakao sam kad sam išao u Pescaru, a u Rusiji su mi spasili živu glavu...'
Foto: Tomislav Gabelić/24sata/Ivo Čagalj/PIXSELL
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Povratak u Hajduk zaustavio je Nikoličius, kaže nam Ante Vukušić (35) na kraju karijere. Legendarni napadač otkrio nam je anegdote sa Špacom, dotaknuo se i misterija tko mu je asistirao protiv Anderlechta...

Admiral

Ante Vukušić zaključio je igračku karijeru, s punih 35 godina odlučio je objesiti kopačke o klin, i to, igrom slučaja, nekako u isto vrijeme kad se njegov Hajduk plasirao u Konferencijsku ligu.

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