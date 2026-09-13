Povratak u Hajduk zaustavio je Nikoličius, kaže nam Ante Vukušić (35) na kraju karijere. Legendarni napadač otkrio nam je anegdote sa Špacom, dotaknuo se i misterija tko mu je asistirao protiv Anderlechta...
'SINJSKI DIJAMANT' ZA 24SATA PLUS+
'Gotov sam s karijerom. Plakao sam kad sam išao u Pescaru, a u Rusiji su mi spasili živu glavu...'
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Ante Vukušić zaključio je igračku karijeru, s punih 35 godina odlučio je objesiti kopačke o klin, i to, igrom slučaja, nekako u isto vrijeme kad se njegov Hajduk plasirao u Konferencijsku ligu.
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