Talijani pišu da je gotovo: Ivan Perišić na posudbi u Bayernu!

Ivan Perišić novi je igrač Bayerna. Inter je dogovorio sve uvjete s bavarskom momčadi, a ona glasi pet milijuna eura za posudbu sada i opcija otkupa za 20 milijuna na kraju iduće sezone, javlja ugledni talijanski novinar Fabrizio Romano.

Ivan Perisic to Bayern Münich, confirmed and... here we go! 🇭🇷🔴



Perisic has accepted and he’ll will fly to Germany soon, it’s paperworks time between clubs. Loan for €5M with buy option for €20M. ✔️#BayernMünich #Inter #transfers