Gotova je saga oko Dinamove utakmice u Bačkoj Topoli: Evo što slijedi 'modrima' u Europi...

Čini se kako je završila saga oko Dinamovog puta u Bačku Topolu i utakmici protiv Maccabija iz Tel Aviva. Kako javljaju Sportske novosti, za idući tjedan nije sazvana nikakva sjednica Izvršnog odbora Uefe, što znači da se neće razgovarati o izbacivanju Izraela iz europskih natjecanja. Dinamo će tako najnormalnije odigrati utakmicu protiv Maccabija u Srbiji.





Dosta se u medijima pisalo kako bi Izrael mogao biti izbačen iz svih Uefinih natjecanja kao odgovor na napada u Gazi. Puno je politike tako bilo oko nogometa te su mnogi klubovi, uključujući i Dinamo, strepili što će biti s utakmicama i eventualnim bodovanjem ako zaista dođe do izbacivanja Izraela. Sve je navodno trebalo biti odlučeno na sastanku Uefe, ali toga sastanka, izgleda, nema. Dinamo će se nakon utakmice s Belupom pripremati za susret s izraelskim predstavnikom te krenuti po nova tri boda.

Dinamo sigurno neće ići protiv odluke Uefe, kao ni bilo koji drugi klub, te je za očekivati da će Maccabi odigrati sve svoje europske utakmice po rasporedu koji je najavljen. Za Dinamo je bitno samo jedno. Otići punog samopouzdanja u Bačku Topolu i pokazati onakvu igru kao protiv Fenerbahčea te potvrditi da je ove sezone spreman jako udariti na sve frontove.