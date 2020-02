Gotova stvar? Werner se sam nudi Liverpoolu: 'Najbolji su!'

Timo Werner (23) srušio je Tottenham (1-0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka u Londonu golom iz penala za Leipzig u 58. minuti. Njemački reprezentativni napadač sjajno igra ove sezone, zabio je već 26 golova u svim natjecanjima, a s 20 u Bundesligi drugi je strijelac iza Roberta Lewandowskog (23).

No teško da će se zadržati u klubu Danija Olma i sljedeće sezone. Liverpool posljednjih mjeseci intenzivno radi na njegovu dolasku koji bi, prema Wernerovim riječima nakon utakmice u Londonu, trebao biti riješen posao.

- Znam da je Liverpool trenutačno najbolja momčad na svijetu. Jako sam ponosan što me se povezuje s njim. Zadovoljan sam, ali znam da u Liverpoolu igra puno dobrih igrača, moram se poboljšati i naučiti puno novih stvari da dođem na taj nivo i igram tamo - rekao je Timo u razgovoru za norvešku televiziju Viasport.

