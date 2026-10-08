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HRVATSKA ŽENSKA REPREZENTACIJA

Gračan prije moćnog Islanda: Čuda su u nogometu moguća!

Piše Ivan Tomašković,
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Gračan prije moćnog Islanda: Čuda su u nogometu moguća!
Pula: Susret Hrvatske i Bugarske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Nakon prve utakmice u Puli, hrvatsku reprezentaciju očekuje uzvrat na Islandu 13. listopada u Reykjavíku

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Hrvatska ženska nogometna reprezentacija sutra u Puli otvara dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, koje će se održati u Brazilu. Prva utakmica protiv Islanda igra se na stadionu Aldo Drosina s početkom u 18:45. Izbornik Nenad Gračan i kapetanica Doris Bačić najavili su zahtjevan susret protiv čvrste islandske reprezentacije, istaknuvši pritom motivaciju svojih igračica i vjeru u vlastite mogućnosti.

- Zaista je teška utakmica pred nama. Igramo protiv jedne od najboljih reprezentacija u Europi, koja je vrlo agresivna i kvalitetna u prekidima. Sigurno će našim igračicama biti vrlo zahtjevno odgovoriti na sve to. Međutim, iznenađenja se u nogometu uvijek događaju, pa ćemo pokušati dati sve od sebe i odigrati kvalitetnu utakmicu. Mislim da za to imamo kvalitetu, a i djevojke su motivirane - rekao je izbornik Gračan.

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Hrvatska reprezentacija uoči susreta doživjela je dvije promjene u kadru. Zbog ozljeda su otpale Petra Mikulica i Ella Ljuština, a umjesto njih pozvane su Antea Guvo i Valentina Akrap. - Važno je da budemo organizirani i disciplinirani te da agresivnošću pokušamo nadoknaditi neke kvalitete koje Island ima - dodao je Gračan. 

Kapetanica Doris Bačić naglasila je kako je reprezentacija dugo iščekivala početak dodatnih kvalifikacija te da je atmosfera unutar momčadi vrlo dobra.

- Napokon nam je došao i ovaj play-off, dugo smo ga iščekivali. Island je vrlo kompletna i čvrsta ekipa, gledali smo ih nekoliko puta i sve djevojke znaju što ih čeka. Naša je ekipa dosta nova, a već smo u Ligi nacija ušle u natjecanje s novim i mlađim igračicama. Atmosfera je odlična. U nogometu se svašta može dogoditi. Vjerujemo u sebe, svoje sposobnosti i sve ono što smo radili tijekom posljednjih godinu dana -  poručila je Bačić.

Pula: Susret Hrvatske i Bugarske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Pula: Susret Hrvatske i Bugarske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Nakon prve utakmice u Puli, hrvatsku reprezentaciju očekuje uzvrat na Islandu 13. listopada u Reykjavíku, na stadionu Laugardalsvöllur, s početkom u 17:30 po hrvatskom vremenu.

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