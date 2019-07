Gračan: Šuker mi je rekao da nastavljamo suradnju, čekam

O tome je li hrvatska U-21 nogometna reprezentacija napravila uspjeh samim plasmanom na Euro ili razočarala posljednjim mjestom u skupini može se razgovarati i imati različita mišljenja.

Činjenice su, pak, da je Hrvatski nogometni savez i prije U-21 Eura imao dogovor sa izbornikom Nenadom Gračanom o nastavku suradnje, a onda prošloga četvrtka to još jednom potvrdio samome izborniku.

Činjenica je, također, da tog novog ugovora pred Gračanom još nema pa su sve brojnije glasine da nastavka suradnje s Gračanom neće ni biti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ima li u tim glasinama istine trebalo bi biti poznato vrlo skoro. Sam dojučerašnji, a možda i budući izbornik o tome također, kaže, nema pojma.

- Prošlog četvrtka mi je na Izvršnom odboru HNS-a potvrđen taj dogovor o nastavku suradnje tj. da ću mladu reprezentaciju voditi i u novom krugu kvalifikacija. To sam dogovorio sa predsjednikom Saveza Davorom Šukerom. Do ovog trenutka u kojem razgovaram sa vama taj dogovor nije potvrđen potpisom ugovora. I to je sve što vam mogu reći jer to je i apsolutno jedino što pouzdano znam. Sve drugo bi bile glasine, a sa njima se sigurno neću baviti. Ugovor mi je istekao prije koji dan, a imam dogovor i potvrdu dogovora od strane predsjednika HNS-a da ću i dalje biti , a u međuvremenu sam s obitelji, igram tenis, odmaram i... Čekam - rekao je Nenad Gračan za 24sata.