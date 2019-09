Gračanu nova šansa, ali čelnici HNS-a traže bolje rezultate...

Luka Ivanušec, Lovro Majer, Darko Nejašmić, Nikola Moro, Domagoj Bradarić... To je U-21 generacija koja će danas otvoriti ciklus kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2021. godine.

- Najvažnije je nastaviti u dosadašnjem ritmu, kao u prethodna tri ciklusa, u kojima smo imali i rezultate, ali i stvarali igrače za A reprezentaciju, što je nama ipak prioritet. Svaka prva utakmica je teška, početak je, postoji i nervoza među igračima i svima nama, ali imamo kvalitetu i igrače koji mogu ostvariti rezultate i nametnuti se izborniku Daliću u budućnosti - kaže izbornik Nenad Gračan i nastavlja:

- Orijentirali smo se na igrače koje znamo iz prošloga kvalifikacijskog ciklusa i igrače koji imaju kontinuitet nastupa u svojim klubovima. Ova reprezentacija ima mnogo talenta i vrijednosti, ali koliko su dobri to će pokazati utakmice.

Hrvatska će kao nositelj 4. skupine tražiti plasman preko Litve, Češke, Grčke, San Marina i Škotske, reprezentacije protiv koje otvaraju kvalifikacije večeras u 20 sati u Šibeniku.

- Igramo s Grčkom i Češkom, s kojima smo igrali i u prethodnom ciklusu, i sigurno da će te reprezentacije tražiti ono što smo im ‘uzeli’ prošle godine. Ali imamo i mi svojih ambicija i ciljeva. U prošlim ciklusima podigli smo ljestvicu očekivanja, znam da neće biti jednostavno, ali naš cilj je plasman na Euro. Što se tiče Škotske, oni jesu nepoznanica, ali znamo da igraju vrlo agresivno i da se moramo pribojavati njihove igre jedan na jedan, tu mogu biti neugodni. Ozbiljna su i kvalitetna momčad, vrlo agresivna, dosta igrača igra seniorski nogomet, neki u Championshipu, neki u prvenstvu Škotske, i mi moramo biti na nivou, odigrati kvalitetno i bez pogrešaka ako želimo kvalifikacije početi pobjedom - rekao je Gračan.

Mlada reprezentacija na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u San Marinu i Italiji nije se proslavila. Podsjetimo, u prvoj utakmici izgubili smo protiv Rumunjske 4-1, a potom smo izgubili i od Francuske 1-0. U posljednjem kolu protiv Engleske smo odigrali 3-3 i završili posljednji u skupini. Bio je to debakl, predsjednik HNS-a Davor Šuker čak je predložio i smjenu Nenada Gračana, no izvršni odbor jednoglasno je to odbio.

Tako je izbornik Gračan dobio novu priliku, no u savezu očekuju da protiv Škotske starta s tri boda. U suprotnome moglo bi opet biti potresa, iako je ovo nova momčad, a za razliku od Eura u novom ciklusu Gračan neće moći računati na Nikolu Vlašića, Filipa Benkovića, Alena Halilovića, Ivana Šunjića, Tomu Bašića...

No Hrvatska i dalje ima odličnu momčad, puno bolju od Škotske. Primjerice, vrijednost mlade hrvatske reprezentacije je 21 milijun eura, a Škotska je na 6,5 milijuna eura.

Najvredniji Škot je vezni igrač Lewis Ferguson, koji vrijedi milijun eura i igra za Aberdeen. Odmah do njega je Ross McCroie iz Portsmoutha.

Hrvatska ima puno više zvijezda, ima igrače kao, primjerice, Domagoj Bradarić, koji igraju u ligama “petice”. Ili Nikolu Moru, koji će ove godine s Dinamom igrati u Ligi prvaka. Ili sjajnog Darka Nejašmića, koji je već sad ponajbolji igrač Hajduka. Kvaliteta je na našoj strani, to moramo i pokazati.