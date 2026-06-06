Grad preuzima sufinanciranje nove Kantride: 'Imamo potporu Vlade, raspisat ćemo natječaj'

Prošlo je skoro 11 godina otkako je Rijeka s Kantride prešla na Rujevicu. U prošlosti se pričalo o novoj Kantridi s popratnim sadržajima i hotelima, ali ta ideja sve je dalje od realizacije. Ipak, sada je vlast u gradu najavila da se ide u projekt izgradnje novog stadiona pod stijenom (ili rekonstrukcija), ali će se ići u drugom smjeru. Trebali bi sudjelovati i Grad i država, ali bez spornih hotela.

Rijeka: Praćenje utakmice PAOK - Rijeka na stadionu Kantrida | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Odlučili smo ići u smjeru da stadion gradi Grad Rijeka bez spornih nebodera. Imamo potporu Vlade i resornog ministarstva, razgovarali smo o modelu sufinanciranja pola-pola, što je razumno i održivo. Istovremeno je i Primorsko-goranska županija izrazila spremnost za uključivanje u projekt stadiona. U proteklom razdoblju vodili smo niz razgovora s predstavnicima Vlade, ministarstava, i za ovaj projekt postoji razumijevanje i potpora - rekao je zamjenik riječke gradonačelnice, Vedran Vivoda, na konferenciji za medije povodom godišnjice preuzimanja vlasti, prenosi Novi list, pa dodao:

- Županija je dostavila pismo namjere da će sudjelovati u troškovima. Ići ćemo u novi projekt, raspisat će se urbanistički natječaj. Bit će natječaj za novi stadion.

Oglasila se i gradonačelnica Iva Rinčić.

- Trenutačno je cilj da država i Grad Rijeka zajedno izgrade stadion. To će biti model sličan onom maksimirskom. Nadamo se da će se pregovori s državom uspješno okončati i ako to bude slučaj, ići ćemo tim modelom - rekla je.

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Gradonačelnica je rekla kako je i Damir Mišković obaviješten o svemu te je tako vrijeme za novi početak. Ide se u izgradnju nove Kantride, ali s nekim novim idejama te bi u svemu glavnu riječ trebao imati Grad Rijeka, uz pomoć države, a moguće i Primorsko-goranske županije.

Oglasio se zatim i Mišković.

- Drago mi je da su i u Gradu Rijeci istaknuli izgradnju stadiona na Kantridi za jedan od naših najvažnijih projekata. Za mene je to sjajna priča jer moja je želja od prvog dana bila izgradnja stadiona na Kantridi. Želja svih nas u klubu i svih navijača jest da se HNK Rijeka ponovo vrati na Kantridu i vjerujem da ćemo to i ostvariti - rekao je.