NADOLAZEĆI SUSRET

Grad rukometa ponovno živi. Rukometašice će u Bjelovaru igrati protiv jakih Francuskinja

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Grad rukometa ponovno živi. Rukometašice će u Bjelovaru igrati protiv jakih Francuskinja
Foto: Sasa Pahic Szabo / kolektiff

Hrvatske rukometašice će u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo igrati s Francuskinjama u Bjelovaru 5. ožujka. U Dvorani europskih prvaka 'kraljice šoka' probat će iznenaditi olimpijske viceprvakinje

Hrvatske rukometašice nastavljaju put prema Europskom prvenstvu koje će se od 3. do 20. prosinca održati u Češkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Turskoj. Hrvatska je u kvalifikacijskoj skupini s Finskom, Kosovom i Francuskom. Idući susret je s Francuskom 5. ožujka od 17 sati u gradu rukometa Bjelovaru.

Hrvatske rukometašice na SP-u 01:52
Hrvatske rukometašice na SP-u | Video: Hrvatski rukometni savez

Francuskinje su izrazite favoritkinje s obzirom da su aktualne olimpijske viceprvakinje i brončane sa zadnjeg Svjetskog prvenstva. Dvorana europskih prvaka u Bjelovaru prošla je kroz renovaciju i u novom ruhu će bodriti hrvatske heroine u teškom zadatku protiv Francuskinje. 

Hrvatska ima četiri boda i na drugoj je poziciji u grupi 1; naše rukometašice slavile su u Sisku protiv Finske (25-17) i u Prištini protiv Kosova (32-22). Francuskinje su, kao i Hrvatska pobijedile Kosovo (43-12) i Finsku (32-15). Iz svake skupine prolaze najbolje dvije reprezentacije te četiri trećeplasirane reprezentacije s najviše bodova. Ulaznice po cijeni od 15 eura su gotovo razgrabljene, a dostupne su (bile) OVDJE.

Paraguay vs Croatia
Foto: Sasa Pahic Szabo / kolektiff

Hrvatske rukometašice ispale su sa Svjetskog prvenstva 2025. godine u preliminarnoj rundi nakon tri poraza od Rumunjske, Danske i Japana. Igrale su naknadno četiri susreta u sklopu Presidents Cupa u kojem su redom pobijedile Iran, Urugvaj, Paragvaj i Kinu te osvojile 25. mjesto.

