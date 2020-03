'Gradim si trofejnu sobu, samo nas korona može zaustaviti...' Petar to nije zaslužio, to nije bio fer potez. On u svakoj utakmici daje sve od sebe. Njegova želja je uvijek velika. Žao mi je što se to dogodilo, kaže nam Bjelica za potez BBB-a, koji su nazad bacili Stojanovićev dres