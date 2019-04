Oštro se igra u Manchesteru! United je puno bolji od Cityja

NAJAVA

Mrtva utrka za naslov Premier lige nastavlja se! Do kraja su ostala još tri kola, a Manchester United i Manchester City igraju danas zaostalu utakmicu. Liverpool s utakmicom više ima dva boda više od Građana, no oni pobjedom u gradskom derbiju mogu pobjeći Redsima na jedan bod tri kola prije kraja.

U slučaju istog broja bodova prvi kriteriji su gol-razlika pa broj postignutih golova. Na tablici je stanje ovakvo:

1. Liverpool 35 79:20 88 2. Man City 34 87:22 86 3. Tottenham 35 65:35 70 4. Chelsea 35 59:38 67 5. Arsenal 34 68:43 66 6. Man United 34 63:48 64

U narednim utakmicama City ima puno lakši raspored pa Liverpool sve nade polaže u United i njihovu pobjedu.

36. kolo: Burnley-Man City, Liverpool-Huddersfield

37. kolo: Newcastle-Liverpool, Man City-Leicester

38. kolo: Brighton-Man City, Liverpool-Wolverhampton

Zadnje kolo igra se u nedjelju 12. svibnja, a sve će utakmice početi u 16 sati.

Manchester United muku muči s formom u zadnje vrijeme. U posljednjih pet utakmica poraženi su čak četiri puta, a lošiji rezultati zaredali su se nakon što je aktualni trener Ole Gunnar Solskjaer (46) potpisao ugovor s 'crvenim vragovima' do 2022. godine.

No, Jurgen Klopp i njegovi igrači nadaju se da će crveni vragovi odigrati danas iznad svojih mogućnosti i pobijediti City.

City u posljednje vrijeme igra jako dobro, no jako boli ispadanje iz Lige prvaka od Tottenhama. Samo četiri dana poslije osvetili su se Spursima za taj poraz u Premier ligi, ali izgubili su De Bruynea do kraja sezone. Belgijac je izuzetno bitan igrač kod Guardiole, no koga nema, bez njega se može...