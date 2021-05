A sad, Istanbul!

Tom je porukom na Instagramu Mateo Kovačić ma ni sat vremena uoči rođendana proslavio trijumf nad Realom. John Terry odgovorio je srcem i šakicom, javio se i Ivan Klasnić, a Cesc Fabregas u komentaru je rekao sve: Grande Kova!

U četvrtak se Mateo probudio kao slavljenik. 27. je rođendan dočekao kao finalist Lige prvaka.

Ne, nije mu prvi put, već je četvrti put ušao u finale. Ali ovaj je put drugačije. U Realu je Kova bio veliki talent, zahvalan džoker, možda jednog dana Modrićev nasljednik... a u tri godine pamti se kako je jednom Messija strpao u džep.

U Chelseaju je Mateo u nepune tri sezone odigrao 137 utakmica, osjetno više negu u tri Realove (109), u Chelseaju je na terenu u prosjeku 65 minuta po utakmici, u Realu je bio 49. Na kraju: u plavom bi tresu u finalu Lige prvaka trebao biti u prvoj postavi, a u bijelom ni jednom nije zaigrao. U Milanu je 2016. u pobjedi nad Atleticom ostao na tribini, a 2017. u Cardiffu protiv Juventusa i 2018. u Kijevu protiv Liverpoola na klupi. Oba su puta u igru ulazili Bale i Asensio, prvi je put treći džoker bio Morata, drugi put je Nacho morao ući zbog ozljede Carvajala.

Idemo dalje: 27. je rođendan Kovačić dočekao kao najvrjedniji hrvatski nogometaš, čije je umijeće procijenjeno na 45 milijuna eura. Kao igrač koji je zavrtio uvjerljivo najviše novca na svojim transferima od svih Hrvata: Inter, Real i Chelsea za njega su platili ukupno 94 milijuna eura odšteta!

Tog skromnog mladića, koji je bio ministrant, važnu ulogu u životu imaju mu Crkva i vjera, a i današnju ženu Isabel upoznao je na vjeronauku, hvale i Frank Lampard, i Predrag Mijatović, i Zinedine Zidane, i Thomas Tuchel, i Dalić, Bilić, Kovač... Ne bezveze, niti iz čiste kurtoazije. A pogotovo ga nisu bezveze navijači izabrali za najboljeg igrača Chelseaja.

Mateo Kovačić nogometaš je svjetske klase. I bit će nositelj igre "vatrenih". Eh sad, zašto to već nije? Bi li trebao biti? Ili samo imamo prevelika očekivanja od njega?

Ima 27 godina i tek ulazi u najbolje godine karijere. U toj dobi, sjetite se, jednako smo tako čekali Luku Modrića i prizivali ga da se probudi i da više postane prevaga u reprezentaciji. I Zvone Boban bio je vrhunski, as, ekstra klasa... A znate li kad je postao ključni igrač Milana? S 30. Kad je napravio hit s reprezentacijom? S 30.

Kovačić možda neće predvoditi Hrvatsku do polufinala svjetskog prvenstva kao što su Zvone i Luka. No možda i hoće, jer on to ima u sebi. Klasu, znanje, čvrstoću, udarac, dribling, defanzivu...

I okruglih 50 utakmica u Ligi prvaka: 21 za Real, 17 za Chelsea i 12 za Dinamo. Modrić ih ima 94, Rakitić 80, Srna 63, Mandžukić 60, ali Roberta Kovača s 50 već je stigao, a po 51 imaju, recimo, asovi poput Pogbe i Desaillyja.

Njih stiže u Istanbulu, 29. svibnja, na najvećoj utakmici svoje klupske karijere. Sretan rođendan, Kova!