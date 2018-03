Gray dominirao, Zadrani srušili Cibonu u Zagrebu sa 18 razlike

U derbiju 19. kola Hrvatske lige košarkaši Zadra pobijedili su u Zagrebu Cibonu s 98-80 (18-21, 25-13, 34-26, 21-20). Bila je ovo četvrta pobjeda Zadra ove sezone i to bez ponajboljeg igrača Prestona Knowlesa.

U Draženovom domu Naglićevi su dečki stigli do 18. pobjede ove sezone.

Cibona je imala izuzetno loš period u prvih šest minute druge četvrtine kada su Zadrani napravili seriju 13-2 što ih je odvelo na plus devet (23-32).

Domaći trener Ante Nazor bio je vrlo nervozan zbog nekih sudačkih odluka pa je dobio tehničku pogrešku. Za nekoliko minuta ponovno je isto učinio i time je situacija za Cibose postala još gora.

Amerikanac Steven Gray za manje od pola sata igre zabio je 22 koša, a veliki obol pobjedi pružio je i Luka Božić koji je skokovima i asistencijama pravio razliku. Zadrane je taktički sjajna igra odvela i do plus dvadeset (62-82) nakon čega su se domaći malo probudili.

Ozljeda Božića pred kraj utakmice sve je zabrinula, s njim je u duelu bio Marin Rozić. Uz bolne grimase Božić je napustio teren, no na rezultatu se to do kraja nije osjetilo.

Zadrane su predvodili Steven Gray (27) i Kristijan Krajina (17), dok su kod Cibone prednjačili Marin Rozić (19) i Marko Tomas (15).

Zadar se s omjerom od 18 pobjeda i samo jednim porazom izjednačio s vodećom Cedevitom, dok je Cibona treća s 14-5.