Grbić je moja tiha patnja, a iz Lokomotive bih uzeo Uzunija...

Hajduk je u dva derbija s Dinamom i Osijekom kompromitirao sjajan start u polusezonu, krenuli su s osam utakmica bez poraza, u kojima su upisali 20 bodova, a onda su u dva domaća derbija osvojili svega jedan, i to bez postignutog gola.

Momčad Siniše Oreščanina sada čekaju tri ogleda s protivnicima iz gornjeg dijela ljestvice, gostovanja kod Lokomotive i Gorice, te domaći ogled s Rijekom, redom s izravnim konkurentima za Europu.

Nakon derbija s Dinamom i Osijekom kazali ste kako imate dosta problema u trećoj trećini terena, jeste li tijekom tjedna radili na tim problemima, i što konkretno?

- Cijeli tjedan smo kroz razgovore i treninge pokušali detektirati probleme. Ne bih stavljao naglasak na tu problematiku, to je proces, i u tom procesu stvaranja momčadi i igre dođe i takvo razdoblje. Iz iskustva znam da se to događa, pokušat ćemo resetirati momčad. Još jednom sam pogledao susret s Osijekom, drugo poluvrijeme je bilo loše i još jednom bih se ispričao navijačima.

Bez Mije Caktaša u postavi Hajduk nije nijednom pobijedio u ovoj sezoni. Kako bez Mije protiv Lokomotive, tko će ovoga puta u njegovu ulogu, razmišljate li možda i o promjeni taktičke postavke?

- Plan vam neću otkriti jer imamo još dva treninga. Uvijek nekako imam dojam da se potencira ili ''povijesna utakmica'' ili tko nedostaje. Nekoga nema i sad je kao sve gotovo. Meni je uvijek momčad na prvom mjestu, imamo širok kadar, tražimo rješenja...

Stanko Jurić je bio vaš džoker s klupe u četiri pobjede u ožujku, no protiv Dinama i Osijeka ga gotovo niste koristili. Kakav je njegov status?

- Njegov status je kao i svih ostalih igrača, kroz treninge se igrači nameću, a mi tražimo profil igrača za koji mislimo da nam može pomoći.

Uz Dinamo i Rijeku najozbiljniji kandidati za Europu ste vi, Osijek i Lokomotiva. Koja dva kluba po vama imaju najviše šanse?

- Ja bih tu dodao i Goricu, njih se pomalo zaboravlja, a oni svojim radom i opusom u ovoj sezoni nisu zaslužili podcjenjivanje. Ne bih mogao reći tko je u prednosti, ima još dosta kola do kraja, jako puno sučeljavanja, nama je ovaj ciklus teži, njima će biti sljedeći. Borba će potrajati do kraja, do zadnjega kola.

Dojam je da Hajduk u tome društvu najbolje izgleda ovoga proljeća?

- Hvala vam na tome. Mi gledamo i analiziramo protivnike i poštujemo ih. Poniznost nam je glavno mjerilo u svlačionici. Početkom proljeća smo izgledali bolje od protivnika koji su se mučili, ali naravno, polusezona je jako duga, konkurenti su se slagali, neki mijenjali i trenere, no mi smo još uvijek u okviru plana, dobro stojimo, odradili smo to u redu. Bio sam malo negativan nekidan jer su me pogodile neke stvari, ali kad smo ponovno pogledali Osijek, vidio sam da to nije bilo ok. Moram biti realan i ispričati se, ali to su normalne stvari. Suparnici izlaze iz krize i bit će to neizvjesna borba.

Je li realno da se opet u nedjelju vratite četvrto mjesto?

- Jest...

Tko ne može nastupiti?

- Vučur, Juranović i Bašić ne mogu zbog ozljede, Caktaš i Ismajli zbog kartona.

Koliko će vam nedostajati Ismajli?

- Mi ga gledamo kroz kontekst mladog igrača koji je bio kod nas i u B momčadi kad mu je trebala minutaža, i on je meni kao treneru jedna dobra priča, jer je prošao dosta trnovit put u Hajduku da bi došao do standardnog reprezentativca i pokazuje jako dobre stvari, i može napraviti dobru karijeru.

Vraća li se Beširović u konkurenciju?

- On je vrlo karakteran momak i profesionalac, vrlo lijep, ogledni primjer kako se odrađuju obaveze u B momčadi i kako se vraća kroz utakmice. Može biti primjer mladim igračima. Meni je to jako dobar pokazatelj, jer se neki mladi igrači još uvijek bore s tim, a nisu ni svjesni koliko je to dobar test treneru A momčadi, da vidi kako se ponašaju i igraju kad se spuste u B momčad.

Lokomotiva najavljuje utakmicu kao biti ili ne biti u borbi za Europu?

- Generalno mislim da Lokomotiva ima jako dobru sezonu, kolega Tomić radi jako dobar posao. Gledao sam ih, osjeća se taj neki njihov fluid, nosila ih je ta mladost u jesen. Kad smo preuzeli momčad u proljeće i radili kalkulacije, oni su bii prvi do nas. Pretpostavljao sam da bi ta njihova mladost mogla biti problem, kao i opterećenje da ih se gura u Europu. Oni su pokazali da su se probudili, imaju dosta talentiranih igrača, očekujem jednu vrlo zanimljivu utakmicu koja može otići u jednom i drugom smjeru.

Je li vam posao lakši sad kad nema Krstanovića?

- Znam za tradiciju, ali mislim da ga je Radonjić jako dobro zamijenio, nemaju oni problema s 'devetkama'.

Je li momčad spremana za ovo što je čeka?

- Ovo su normalne stvari, oscilacije, nismo Barcelona da sve pobjeđujemo, to sam već rekao. Ovdje je uvijek biti ili ne biti, preveliki su skokovi između euforije i defetizma. Mi pokušavamo raditi na malo pozitivniji način, da ne opterećujemo momke.

Lokomotiva ima puno talentiranih igrača, tko bi bio dobra popuna za Hajduk, Grbić, Ivanušec, Radonjić?

- Malo da se igramo menadžera? O Ivi Grbiću nećemo, jer je to naša tiha patnja, nismo neke stvari odradili kao što smo trebali. Recimo da je to u polju Uzuni.

Je li moguće da Barry odigra ulogu Caktaša?

- Ja ću opet diplomatski, sve je moguće. Razumijem vaš interes, ali mi smo svaki dan s igračima, razgovaramo, imamo dobar i iskren odnos, znamo što igračima najbolje paše, ali i kako mi vidimo gdje i što mogu najbolje odigrati.

Jeste li i dalje na tragu plana osvajanja bodova za Europu?

- I dalje smo na tragu onoga što smo zamislili.