Drama u Sydneyju! Grci su u ludom finalu srušili Mađarsku 15-14 i uzeli Svjetski kup, a pobjednički gol pao je 12 sekundi prije kraja. Hrvatska je s pomlađenom selekcijom završila na sedmom mjestu
Grci osvojili Svjetski kup, Hrvati su završili na sedmom mjestu
Grčka vaterpolska reprezentacija osvojila je naslov pobjednika Svjetskog kupa nakon dramatične pobjede 15-14 protiv Mađarske u finalu odigranom u Sydneyu. Grci su do trofeja stigli u neizvjesnoj završnici, a junaci susreta bili su Dimitris Skoumpakis s pet pogodaka te Stelios Argyropoulos, koji je pobjednički gol postigao samo 12 sekundi prije kraja utakmice.
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U susretu za treće mjesto Italija je uvjerljivo svladala domaćina Australiju rezultatom 16-10 i tako osvojila brončanu medalju.
Hrvatska, koja je na turniru nastupila s pomlađenom reprezentacijom, natjecanje je završila na sedmom mjestu, pruživši priliku mlađim igračima za stjecanje vrijednog iskustva na međunarodnoj sceni.
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