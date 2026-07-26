Obavijesti

Sport

Komentari 0
U AUSTRALIJI

Grci osvojili Svjetski kup, Hrvati su završili na sedmom mjestu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Grci osvojili Svjetski kup, Hrvati su završili na sedmom mjestu
Foto: Dusan Milenkovic
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Drama u Sydneyju! Grci su u ludom finalu srušili Mađarsku 15-14 i uzeli Svjetski kup, a pobjednički gol pao je 12 sekundi prije kraja. Hrvatska je s pomlađenom selekcijom završila na sedmom mjestu

Admiral

Grčka vaterpolska reprezentacija osvojila je naslov pobjednika Svjetskog kupa nakon dramatične pobjede 15-14 protiv Mađarske u finalu odigranom u Sydneyu. Grci su do trofeja stigli u neizvjesnoj završnici, a junaci susreta bili su Dimitris Skoumpakis s pet pogodaka te Stelios Argyropoulos, koji je pobjednički gol postigao samo 12 sekundi prije kraja utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Doček Marinić-Kragića i Butića u Skalicama 05:23
Doček Marinić-Kragića i Butića u Skalicama | Video: Instagram, Dalmacija Danas

U susretu za treće mjesto Italija je uvjerljivo svladala domaćina Australiju rezultatom 16-10 i tako osvojila brončanu medalju.

Hrvatska, koja je na turniru nastupila s pomlađenom reprezentacijom, natjecanje je završila na sedmom mjestu, pruživši priliku mlađim igračima za stjecanje vrijednog iskustva na međunarodnoj sceni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Livaković ipak neće u Grčku, a Puljanima je propalo svjetsko pojačanje
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Livaković ipak neće u Grčku, a Puljanima je propalo svjetsko pojačanje

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Mamila poglede na Rujevici pa navukla tangice i uživa u ljetu
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Mamila poglede na Rujevici pa navukla tangice i uživa u ljetu

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život
FOTO Eksplozivna menadžerica Wanda: 'Imam 24 centimetra razloga da budem opuštenija'
PORUKA KRITIČARIMA

FOTO Eksplozivna menadžerica Wanda: 'Imam 24 centimetra razloga da budem opuštenija'

Bivša supruga dvojice nogometaša i nekadašnja menadžerica uzburkala društvene mreže provokativnim objavama! Nakon glasina o nevjeri, bez okolišanja odgovorila je kritičarima, ali eksplozivnu poruku brzo je uklonila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026