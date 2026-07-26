Grci osvojili Svjetski kup, Hrvati su završili na sedmom mjestu

Grčka vaterpolska reprezentacija osvojila je naslov pobjednika Svjetskog kupa nakon dramatične pobjede 15-14 protiv Mađarske u finalu odigranom u Sydneyu. Grci su do trofeja stigli u neizvjesnoj završnici, a junaci susreta bili su Dimitris Skoumpakis s pet pogodaka te Stelios Argyropoulos, koji je pobjednički gol postigao samo 12 sekundi prije kraja utakmice.

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U susretu za treće mjesto Italija je uvjerljivo svladala domaćina Australiju rezultatom 16-10 i tako osvojila brončanu medalju.

Hrvatska, koja je na turniru nastupila s pomlađenom reprezentacijom, natjecanje je završila na sedmom mjestu, pruživši priliku mlađim igračima za stjecanje vrijednog iskustva na međunarodnoj sceni.