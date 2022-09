Grci pobijedili Britance i nas pogurali u osminu finala EP-a

Hrvatska je tijesnom pobjedom nad Estonijom jednom nogom kročila u osminu finala, a drugu nogu su nam pomaknuli Grci koji su slavili protiv Velike Britanije (93-77) i tako dva kola uoči kraja grupne faze osigurali nam plasman u eliminacijsku fazu. Glavni imperativ i cilj naših košarkaša uoči početka EuroBasketa.

Prvi korak je napravljen, glavni cilj koji smo zacrtali. No, naravno, nikoga to ne bi zadovoljilo. Pogotovo Bojana Bogdanovića koji na svojem posljednjem turniru s reprezentacijom želi do medalje.

Iz svake grupe u osminu finala idu četiri od šest reprezentacija, a naši košarkaši su s omjerom 2-1 osigurali najmanje četvrto mjesto. A s koje pozicije ćemo u drugu fazu, ovise susreti protiv Italije i Ukrajine.

Grci su igrali s pola snage, kao da su podcijenili Britance pa je takav rezultat i bio u prvom poluvremenu. Bilo 46-43, a to je bila i opomena za drugi dio.

Pojačali su ritam, ulazile su trice, pogotovo Sloukasove, a košarkaši Velike Britanije nisu mogli više pratiti taj ritam pa je razlika rasla i došla do konačnih 16 razlike.

Giannis Antetokounmpo nije niti igrao jer nije bilo potrebe. Najbolji je bio Sloukas s 21 košem i pet asistencija. Nelson je kod Britanaca zabio 17.

U sljedećem kolu Grčka u utorak igra protiv Ukrajine, Velika Britanije protiv Estonije, a derbi kola je susret Hrvatske i Italije od 21 sat.

