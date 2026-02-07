Grci slave Jagušića: Dinamu smo ukrali igrača ispred nosa

U jednoj od najdramatičnijih priča zimskog prijelaznog roka, mladi hrvatski reprezentativac Adriano Jagušić (20) u petak navčeer postao je novi igrač grčkog velikana Panathinaikosa, a transfer je odjeknuo ne samo u Hrvatskoj, već i u Ateni gdje su mediji s oduševljenjem dočekali vijest o dolasku "hrvatskog dragulja". Cijeli posao, vrijedan više od šest milijuna eura, izveli su u posljednjim satima prijelaznog roka, a grčki mediji detaljno opisuju kako je Panathinaikos u fotofinišu "ukrao" igrača ispred nosa zagrebačkom Dinamu, pri čemu je ključnu ulogu odigrao legendarni trener Rafa Benitez.

Privatni avion i Benitezov osobni poziv presudili

Grčkoj je prijelazni rok završavao u petak pa je vremena za realizaciju posla bilo malo. Kako bi osigurali da sve prođe bez problema, čelnici Panathinaikosa poslali su u Zagreb privatni avion po Jagušića i njegovu pratnju. Međutim, ono što je prema pisanju grčkih portala poput Gazzetta.gr bilo presudno jest osobni angažman Rafe Beniteza (65). Slavni španjolski trener, koji je preuzeo klupu atenskog kluba, putem videopoziva razgovarao je s Jagušićem, predstavio mu projekt i objasnio mu da ga vidi kao ključnog igrača u rekonstrukciji veznog reda.

Benitez je toliko inzistirao na njegovom dolasku da mu nije smetala ni činjenica što Jagušić neće imati pravo nastupa u europskim natjecanjima ovog proljeća jer je rok za prijavu igrača za nokaut fazu Europske lige prošao dan ranije. Španjolac ga je želio odmah u svlačionici kako bi se što prije prilagodio na sustav i bio potpuno spreman za početak nove sezone, u kojoj ga vidi kao jednog od nositelja igre. PAO je u ovoj sezoni daleko od najboljih, na petom mjestu, i visi mu ulazak u ligu za prvaka, gdje idu četiri najbolja.

Operacija 'krađa ispred nosa Dinamu'

Grčki mediji s posebnim zadovoljstvom ističu kako je Jagušić već bio "jednom nogom u Dinamu" te da je Panathinaikos izveo pravu transfer-operaciju. Navode kako je zagrebački klub, na čelu s predsjednikom Zvonimirom Bobanom, dugo pregovarao sa Slaven Belupom, ali nije bio spreman financijski parirati Grcima. Dinamova ponuda iznosila je oko 1,75 milijuna eura fiksno, uz bonuse i 15 posto od iduće prodaje.

S druge strane, Panathinaikos je, svjestan konkurencije iz Zagreba, u zadnji tren povisio ponudu s početnih 3,5 milijuna na čak 5,2 milijuna eura fiksne odštete, uz dodatnih 800.000 eura kroz lako ostvarive bonuse. Time su, kako pišu Grci, eliminirali svaku šansu za "modre" i osigurali potpis igrača za kojeg vjeruju da predstavlja budućnost kluba. Jagušić je s Panathinaikosom potpisao ugovor na četiri i pol godine, do ljeta 2030.

Rekord koji se dugo čekao u Koprivnici

Ovaj transfer ujedno je i najveći u povijesti Slaven Belupa, čime je srušio dosadašnji rekord Nikole Katića u Rangerse 2018. za oko 2,3 milijuna eura. Za klub iz Koprivnice ovo je posao iz snova jer je, osim fiksne odštete i bonusa, osigurao i čak 20 posto od eventualnog budućeg transfera, što bi mu u godinama koje dolaze moglo donijeti dodatne milijune. Jagušić je ove sezone u dresu "farmaceuta" odigrao 22 utakmice u kojima je zabio devet golova i dodao šest asistencija, potvrdivši status jednog od najboljih igrača HNL-a.

Grčki portal Kathimerini prenio je i zanimljivu priču iz Jagušićeve prošlosti, podsjećajući da je kao dječak proveo sedam godina u Dinamovoj nogometnoj školi. Akademiju je morao napustiti sa 16 godina uz obrazloženje da je "previše sitan i fizički preslab". Ironično, isti taj klub ga je desetak godina kasnije pokušao vratiti, ali nije bio spreman platiti cijenu koju je diktiralo tržište. U Ateni će Jagušić, kojeg su svojedobno pratili i skauti Barcelone te City Grupe, nositi dres s brojem 88, a u svlačionici će ga dočekati i nekadašnji hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj (30), što bi mu trebalo olakšati prilagodbu.