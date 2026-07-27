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KONSTANTINOS KARETSAS

Grčko čudo iz Genka! Izbacio je Dinamo iz Europske lige, a sad će igrati za Kovačev Dortmund

Piše Ivan Kužela,
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Grčko čudo iz Genka! Izbacio je Dinamo iz Europske lige, a sad će igrati za Kovačev Dortmund
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Dortmund je blizu bombastičnog posla! Za čudo od djeteta Konstantinosa Karetsasa Genku će platiti oko 30 milijuna eura, a mladi Grk već je oduševio i protiv Dinama

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Konstantinos Karetsas nalazi se pred velikim transferom u Borussiju Dortmund. Njemački velikan prema navodima grčke Gazzette postigao je dogovor s Genkom oko dovođenja 18-godišnjeg ofenzivnog veznjaka, koji se već sada smatra jednim od najtalentiranijih mladih igrača Europe. Preostalo je dogovoriti posljednje detalje prije službene potvrde transfera.

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Dortmund bi za grčkog reprezentativca trebao izdvojiti oko 30 milijuna eura, uz moguće dodatke kroz bonuse. Karetsas je proteklih mjeseci privukao interes brojnih europskih klubova, a posebno se spominjao interes Milana, no čini se kako je utrku za njegov potpis dobila Borussia, poznata po razvoju i afirmaciji mladih talenata.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Mladi Grk nastupio je u šesnaestini finala Europske lige protiv Dinama. Genk je na Maksimiru slavio 3-1, a Karetsas je asistirao za prvi gol Heynena u 15. minuti. Uzvrat u Belgiji je propustio zbog ozljede.

Karetsas je u Genku već s 15 godina debitirao za prvu momčad, a u posljednje dvije sezone prometnuo se u jednog od nositelja belgijske momčadi. Iako je rođen u Belgiji, odlučio je nastupati za grčku reprezentaciju, za koju je već upisao seniorske nastupe. Dortmund u njemu vidi igrača s velikim potencijalom i dugoročnu investiciju, po uzoru na brojne mlade zvijezde koje su ranije stasale na Signal Iduna Parku.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

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