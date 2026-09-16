Grgić se ozlijedio na Poljudu, čeka ga višemjesečna pauza

Slaven je na dulje vrijeme ostao bez Alena Grgića (32). Iskusni polivalentni igrač ozlijedio se u nedjeljnom prvenstvenom porazu od Hajduka (1-0) na Poljudu, a prve procjene govore da će s terena izbivati tri do četiri mjeseca. Grgiću su tijekom jednog duela stradali ligamenti lijeve šake, zbog čega je u ponedjeljak morao na operaciju. Zahvat je uspješno prošao, no pred njim je dugotrajan oporavak.

"Naš uvijek nasmijani Grga šalje vam pozdrav iz bolnice, a mi mu uzvraćamo sa željom da nam se što prije vrati. U jednom duelu na Poljudu nastradala mu je lijeva šaka, popucali su ligamenti te je bio na operaciji, koja je, kao što vidite, dobro prošla", objavio je Slaven Belupo na društvenim mrežama.

Iz koprivničkog kluba potvrdili su da će Grgić propustiti veći dio jesenskog dijela sezone.

"Pred njim je dugotrajan oporavak i prema prvim procjenama na terenu ga neće biti tri do četiri mjeseca. Grga, izdrži! Cijeli klub je uz tebe", poručili su "farmaceuti".

Ozljeda je ozbiljan udarac za trenera Silvija Čabraju, koji je već suočen s izostancima nekoliko igrača. Grgić je u posljednje vrijeme podizao formu i nametnuo se na poziciji desnog beka, iako tijekom karijere može igrati i na krilu. Čabraja će zato morati pronaći novo rješenje na desnoj strani obrane. Jedna je od mogućnosti Karlo Išasegi, koji može igrati na oba boka, dok na lijevoj strani konkuriraju Antonio Jakir i Itsuki Urata.