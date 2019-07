Griezmann do petka u Barci, a Atletico mu želi opaliti kaznu

Barcelona traži najbolji način za isplatu otkupne klauzule za Antoinea Griezmanna (28) iz Atletico Madrida. Od 1. srpnja iznos klauzule spustio se na 120 milijuna eura koje Atletico želi dobiti u jednoj isplati, a Barcelona napadača želi otplatiti u ratama. Procjene su da bi se ovaj transfer mogao realizirati u naredna dva do tri dana.

Ernesto Valverde okupit će igrače 14. srpnja, a Francuz se nada da će i on biti dio te momčadi. Petak se spominje kao mogući dan za realizaciju transfera među klubovima, ali petak je i dan kada se Griezmann mora pojaviti u Atleticu ako s Barcom do tada ne sklopi dogovor.

Foto: PETER CZIBORRA

Barcelona želi što prije okončati ovu agoniju. Ne želi narušavati odnose s Atleticom i to je dodatni razlog zbog kojega žele do kraja tjedna isplatiti španjolskog viceprvaka i dovesti Francuza u svoje redove.

Ako se Barca i Atletico ne uspiju dogovoriti, Griezmannov menadžer će morati otići u sjedište La lige i isplatiti otkupnu klauzulu za svoga klijenta. Taj bi potez onda oslobodio napadača okova Madriđana i pružio mu šansu za uspješan dogovor s Kataloncima.

June 11: Fabregas doesn't turn up to Arsenal training.



June 17: Dembele doesn’t turn up to BVB training.



July 17: Coutinho doesn’t turn up to LFC training.



Sunday: Griezmann doesn’t turn up to Atlético training.



Monday: Neymar doesn’t turn up to PSG training.



Barcelona. pic.twitter.com/42rXGMoQ86