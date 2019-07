Griezmann: Smetam Suarezu i Leu? Asistencije će to srediti...

Iako se njegov bivši klub Atlético požalio kako Barcelona nije platila cijelu otkupnu klauzulu od 200 milijuna eura kako bi ga dovela, Antoine Griezmann već obavlja formalnosti kao novi nogometaš katalonskog velikana.

U nedjelju je tako predstavljen tamošnjim medijima, ali ne i navijačima jer su se u upravi "blaugrane" bojali da bi ga s tribina Camp Noua mogli izviždati pa su sve napravili bez prisustva navijača.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ovo je novi izazov u kojem ću se pokušati poboljšati, ne biti u zoni komfora nego pronaći svoju poziciju u prvih 11 i biti važan čimbenik u velikom klubu, osvojiti prvenstvo, kup i Ligu prvaka, koja mi nedostaje u mojim vitrinama - rekao je Griezmann, koji je nakon pet godina napustio Atlético:

- Uvijek je teško napustiti u kojem si se osjećao ugodno s obitelji i prijateljima. Bilo je teško, osjećam samo divljenje i poštovanje prema klubu.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Hoće li Lionel Messi i Luis Suárez biti pogođeni njegovim dolaskom u Barcelonu, upitao je Griezmanna jedan novinar.

- Može biti. Vidjet ćemo kad se sastanem s njima, ali vjerujem da ću s asistencijama sve popraviti - nasmijao se Francuz, koji će nositi broj 17 jer je sedmicu zauzeo Philippe Coutinho.

- Čini me jako sretnim što ću za suigrača imati nekoga poput Messija. On će biti legenda za mog sina i za njegovu djecu. On je kao LeBron James u košarci - dodao je Griezmann.

Predsjednik Barcelone Josep Maria Bartomeu rekao je kako su se s igračem dogovorili nakon što mu je otkupna klauzula pala na 120 milijuna eura, odnosno 1. srpnja.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Nikakvoga dogovora nije bilo u ožujku. Kontaktirali smo ga kad je rekao da će napustiti Atlético. Nema nikakvih dokaza, razgovarao sam s predsjednikom Atlética Cerezom posljednjih dana - rekao je Bartomeu.

U nedjelju je u Barcelonin kamp stigao i hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić koji je obavio liječničke preglede i usput se pozdravio s novim suigračem uz objavu na Instagramu:

"Dobrodošao, prijatelju moj", napisao je Raketa.