Grobari vraćeni s grčke granice, dio je ipak prošao i s Grcima čekaju možebitni dolazak Boysa

Grobari su krenuli u Solun, no većina ih je zaustavljena na granici i vraćena u Beograd. Dobili su kratkotrajne zabrane ulaska u Grčku, javljaju grčki i srpski kolege, uoči utakmice osmine finala Konferencijske lige između PAOK-a i Dinama.

Grobari, navijači Partizana, i Gate 4, navijači PAOK-a, pobratimljeni su i jedni drugima dolaze u pomoć kad su važnije utakmice. Jedna od takvih sigurno je protiv Dinama, kluba prema kojem ni Grobari ni Gate 4 nemaju simpatije. Tako su Grobari odmah nakon ždrijeba odlučili da se ide u Solun, a naum su htjeli ostvariti na dan utakmice.

No, većina nije uspjela proći, ali, dio jest. Naime, manja skupina Grobara uspjela se probiti u Grčku, gdje su sad s braćom iz Grčke, te očekuju možebitni dolazak Bad Blue Boysa, koji u navijačkom svijetu kotiraju izuzetno visoko. No, BBB-i imaju zabranu odlaska na gostovanja do kraja sezone, osim eventualno finala, pa nisu putovali u Solun.

Bilo je nekih priča da se dio Bad Blue Boysa ipak probio do Soluna, no grčka policija je sve demantirala.

Uostalom, grčka policija već je imala ove godine, blago rečeno, neugodnih iskustava s Bad Blue Boysima, koji su u dvadesetak kombija, bez ikakvih kontrola, prošli od Zagreba do Atene. Tamo su ih dočekali navijači AEK-a, izbila je tučnjava u kojoj je smrtno stradao 29-godišnji Michalis Katsouris.

Nesretni Katsouris uboden je u arteriju na ruci, što je izazvalo nekontrolirano krvarenje, toliko veliko da je preminuo nedugo nakon što je stigao u bolnicu Crvenog križa, a istraga je pokazala da ga nisu ubili BBB-i.

Dinamo je protiv PAOK-a igrao 2010., kad je trener bio Vahid Halilhodžić i tada je u Solunu bila poveća skupina Grobara. Svi su bili odjeveni u crne majice s natpisom "Mnogo smo jaki" i po gradu su tražili hrvatske navijače.

Na ulasku u veliki trgovački centar, skupina Grobara koja je ispijala pivo i pjevala, uočila je nekoliko hrvatskih državljana, no to nisu bili Bad Blue Boysi niti navijači Dinama, već turisti koji su se slučajno zatekli u Solunu. Ipak, spas su pronašli bijegom u trgovački centar, gdje su ih primili zaštitari i pozvali policiju.

Nešto slično mogli bi se dogoditi i danas, ako se u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu, zatekne skupina hrvatskih turista.