Gromada iz Livna želi medalju iz Tokija: Kuglu baca 22 metra

Ovoga se vikenda u Splitu održava tradicionalni "Zimski bacački kup", državno prvenstvo kojim po tradiciji započinje sezona natjecanja na otvorenom. Tim povodom porazgovarali smo s bacačem kugle, članom ASK-a Filipom Mihaljevićem, koji je u prethodnom mjesecu tri puta popravljao državni dvoranski rekord, koji sada iznosi 21.84 metara.

Filip je na tri nastupa na 'World Athletics Indoor Touru' dva puta pobijedio i jednom bio treći, što je u konačnom zbiru "dvoranske dijamantne lige" značilo i konačnu pobjedu. Filipovi sjajni nastupi otvorili su prostor nastavku suradnje s njegovim klubom ASK-om, s kojim je potpisao novi osmogodišnji ugovor.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

- Dvoranska sezona je gotova, hvala predsjedniku kluba i Saveza Ivici Veštiću na podršci, zbog koje sam se na koncu i odlučio potpisati ugovor praktično do kraja karijere. Nitko mi drugi ne može pružiti podršku kao moj klub – kazao je Filip, za kojim je zaista sjajno razdoblje, koje je započelo 1. prosinca, od kada nije propustio praktično nijedan trening.

- Dvoranska sezona bla je savršena, po prvi put u karijeri nisam imao sam daleke hitce, nego i kontinuitet. U prošlosti se znalo dogoditi da nisam mogao povezati par dobrih natjecanja, a sada sam sezonu završio s 15-ak hitaca preko 21 metar.

Novi Filipov rekord je svega 16 centimetara od magične granice od 22 metra, koju prebacuju samo elitni natjecatelji.

- Znam da tih 16 centimetara izgleda malo i nadam se da ću ubrzo prebaciti 22 metra, za to treniram i da ne mislim da mogu, ne bih ni trenirao niti se natjecao. Ali do tog hitca želim doći postepeno, korak po korak, ne da ga jednom bacim pa nikad više. Želim u to elitno društvo, ali za sada mi je cilj stalno bacati preko 21 metar.

Filip je dobio poziv za otvaranje sezone u Dohi.

- Slobodno mogu reći da je kugla trenutno najjača muška disciplina, za finale Svjetskog prvenstva trebalo je baciti preko 21 metar. To pokazuje koliko se kugla digla u zadnje vrijeme. Nekad je 20 metara bio vrhunski rezultat, sad ispod 21 metar ne znači puno. Svi koji su ispred mene nisu talentiraniji, možda su samo zreliji od mene i ja im se želim priključiti na vrhu. U Riju je za broncu bilo dovoljno 21.36, a ja sam daleko bolji od toga. Nadam se da ću to i pokazati u nastavku sezone i konkurirati za medalje u Tokiju.

Za napredak je bila najvažnija promjena razmišljanja i pristupa atletici.

- Ima tu i fizičkog i mentalnog sazrijevanja, ali prije svega mog shvaćanja da je atletika nešto čemu se moraš posvetiti cijelu godinu. Mislim da je to bila najvažnija promjena... Već sada sam spreman za hitac preko 22 metra, ali imam još prostora za napredak, pogotovo kad nabacim još 5-6 kila, da pređem granicu od 140 kilograma. U svemu tome jako mi je važna podrška kluba, ovaj osmogodišnji ugovor mi daje mirnoću, znam da imam podršku jednog od najboljih klubova kod nas. Nema tu nekih velikih financija, ali podrške i te kako ima, a ja želim biti uzor mlađima, da djeca dolaze na atletiku zbog mene – zaključio je Filip.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

Filipov hitac je sedmi rezultat svih vremena u dvorani, koji ga svrstava u sam vrh svjetske atletike, i najbolja najava dobrih rezultata u sezoni na otvorenom, koja starta sutra u Splitu.

- Prvo veliko natjecanje nam je Dijamantna liga u Dohi sredinom travnja, nakon toga se fokus okreće prema Olimpijskim igrama i prvenstvu Europe. Pokušat ćemo zadržati kontinuitet tijekom cijele sezone – kazao je Filipov trener Marko Mastelić i dodao:

- Naravno da nas raduju sjajni Filipovi hitci, velika je stvar što baca gotovo 22 metra, ali još i više nas raduje kontinuitet, tih 15 hitaca preko 21 metar, koji potvrđuju Filipovu tehničku stabilnost. Upravo ga taj kontinuitet svrstava u svjetski vrh jer u atletici se ne živi od jednoga rezultata, nego od kontinuiteta dobrih rezultata. Filip mijenja sebe, mijenja svoj pristup i to će mu donijeti velike stvari. Zadnjim hitcem u Madridu je uzeo ukupnu pobjedu, što potvrđuje njegovu mentalnu snagu i samopouzdanje.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

Bacački miting u Splitu po tradiciji je i prvi miting na kome sezonu otvara najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković.

- Za atletičare je miting u Splitu test onoga što su radili tijekom zime. Pa tako i Sandri, koja i inače trenira u Splitu. Sjetimo se kako je prije četiri godine malo poznata Sara Kolak u Splitu bacila normu za OI i na koncu osvojila zlatnu medalju šest mjeseci kasnije. I sutra će neki naši mladi bacači pokušati osigurati normu, prije svih Marija Tolj – kazao je predsjednik ASK-a i HAS-a Ivica Veštić i dodao:

- Filip je pokorio Europu vrhunskim rezultatima i nama je u klubu čast imati takvog atletičara, uzora, vođu mladih... Naš klub u kontinuitetu ima predstavnike na Olimpijskim igrama od 1972. godine, samo 1984. i 1992. nismo nastupili, i sada očekujemo do Filipa da nas predstavlja na nekoliko narednih Olimpijskih igara. Zbog toga smo i potpisali dugogodišnji ugovor, mi usmjeravamo svoju energiju na njega, nadamo se da će nam pomoći u zadržavanju mjesta na svjetskoj atletskoj karti, a nadamo se i da ćemo mi njemu pomoći u naumu da ode na vrh.