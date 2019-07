Grotlo čeka Hajduk! Perković: Imam pozitivan skor s njima...

Borimir Perković, sadašnji trener Varaždina po dobrome pamti svoj debi na klupi zaprešićkog Intera 27. travnja 2012. godine. Zaprešćani su ugostili Hajduk i slavili s minimalnih 1:0. Pobjednički gol postigao je Mislav Oršić, sadašnji igrač zagrebačkog Dinama.

Iduće sezone 2012./2013. Inter, u kojem je dirigentsku palicu Perković imao do ožujka 2013. godine, ponovno je ugostio Bile i završilo je 1:1 u Zaprešiću. Strijelac za žute opet je bio Oršić, dok je za momčad, koju je vodio Mišo Krstičević, gol postigao Antonio Milić.

Iste momčadi susrele su se 19. kolu i ovaj put Splićani su na domaćem terenu slavili s minimalnih 1:0, a strijelac je opet bio Milić.

- S Hajdukom imam pozitivan skor, daj Bože da tako ostane i nakon susreta u Varaždinu – smije se Perković, koji je ove sezone preuzeo varaždinskog nogometnog prvoligaša.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

U debiju na varaždinskoj klupi doživio je 2:1 poraz kod Rijeke. U tom susretu Varaždinci su se branili i svoju prigodu tražili kroz kontru i polukontru.

Perković ipak u prvoj utakmici pred domaćom publikom očekuju drugačiju utakmicu.

- Hajduk je favorit, no nije toliki favorit kao što je to bila Rijeka na Rujevici. U Varaždin dolaze nakon smjene trenera, ispali su nenadano iz europskih natjecanja, pa stižu maksimalno mobilizirani. No, prije svega igramo pred domaćom publikom i kroz posjed moramo tražiti svoju priliku. Definitivno da će nas domaća publika nositi i nadam se da će nakon susreta biti zadovoljna našom igrom i krajnjim rezultatom – naglasio je Perković koji neće moći računati na ozlijeđenog Dominika Glavinu, pravo nastupa još nema Goran Jozinović, bivši igrač Hajduka kojem još nisu riješeni papiri, dok problema s tetivom ima Saudijac Jamal Bajandouh.

Varaždinska publika tako će nakon sedam godina imati prilike gledati prvoligaški nogomet na domaćem terenu.

Da Varaždinci žude za dobrim nogometom, pokazali su već prošle godine kada su u velikom broju posjećivali drugoligaške utakmice. Bili su peti najgledaniji klub u Hrvatskoj s prosjekom od 1800 gledatelja po susretu.

Prošle sezone za drugoligaške utakmice godišnje ulaznice su bili od 150 do 200 kuna, dok su ove sezone od 500 do 700 kuna.

- Ne znamo točan broj, ali prodali smo dvostruko više godišnjih ulaznica – ističu iz Nogometnog kluba Varaždin i dodaju kako je interes za utakmicu protiv Hajduka velik. Svih 9500 ulaznica pušteno je u prodaju.

- Očekujemo puni stadion i odličnu atmosferu. Stići će i oko 500 pripadnika Torcide – zaključili su iz varaždinskog prvoligaša.

Po svim najavama očekuje nas pravi derbi.