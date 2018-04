Grozan prizor: McCaw pao na leđa, transportirali ga u bolnicu

Košarkaš Golden Statea Patrick McCaw hitno je prebačen u bolnicu nakon stravičnog pada na utakmici protiv Sacramenta. Primio je pas ispod koša i zabio, ali ispod njega podmetnuo se Vince Carter i zarotirao ga u zraku tako da je 22-godišnji košarkaš Golden State Warriorsa pao leđima direktno na parket.

Odmah je bilo jasno da nešto nije u redu, McCaw se stao previjati i nije mogao ustati. Jedini dobar znak je što je cijelo vrijeme mogao micati nogama i rukama...

Steve Kerr, trener momčadi iz Oaklanda, poludio je nakon Carterova faula iako je očito da veteran to nije napravio namjerno. Ali u situaciji kad je pobjednik već odlučen i kad je ionako kasnio, našao se tamo gdje nije trebao.

Vince Carter undercuts Patrick McCaw who hits the floor hard, Steve Kerr is upset at Vince, Vince is distraught pic.twitter.com/7GQE6kHSqo — CJ Fogler (@cjzero) April 1, 2018

Nekoliko minuta ukazivala se pomoć McCawu i to nikako nije izgledalo dobro. Naposljetku su ga iznijeli na nosilima i hitno transportirali u bolnicu. Vince Carter nakon utakmice je rekao da McCaw nije osjećao noge, no prve neslužbene informacije govore da mu se osjet u bolnici vratio i to bi mogao biti dobar znak, kao i nepotvrđena vijest da rendgen nije pokazao oštećenja prsnog koša i da je CT prošao u redu. McCaw je odmah potom odveden i na magnetsku rezonanciju o kojoj zasad nema informacija.

Entire Warriors team surrounding a fallen Patrick McCaw in Sacramento. He's been down for several minutes. Trainers/medics still working to get him on stretcher. pic.twitter.com/TONPjJOmWN — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 1, 2018

Patrick McCaw je, inače, 38. izbor drafta Golden Statea otprije dvije godine. Lani je zabijao četiri koša u prosjeku i s momčadi iz Oaklanda osvojio naslov NBA prvaka.