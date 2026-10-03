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I ENGLEZI SU U ŠOKU

HOROR 'VATRENIH' BBC: Kao da muškarci igraju protiv djece. Sjećate se, Hrvati su bili dobri...

Piše Josip Tolić,
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HOROR 'VATRENIH' BBC: Kao da muškarci igraju protiv djece. Sjećate se, Hrvati su bili dobri...
Foto: Antonio Bronic
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BBC je razorio Hrvatsku nakon 0-4 šoka na Rujevici do poluvremena, 0-6 u nastavku: najgore prvo poluvrijeme u povijesti i brutalne poruke s Otoka

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Katastrofalno prvo poluvrijeme hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske u trećem kolu Lige nacija na Rujevici (0-4) iznenadilo je sve navijače, kako 6000 djece na Rujevici, tako i mnoge pred malim ekranima, pa čak i one na Otoku.

BBC tako nije štedio izdanje momčadi Slavena Bilića koja nije uspjela stvoriti nijednu priliku, čak se ni ozbiljnije približiti golu, do šanse Matea Kovačića u 41. minuti, koji je promašio prazan gol. Bilo je to najlošije poluvrijeme hrvatske reprezentacije u povijesti, nikad nije primila četiri gola u poluvremenu.

- Nisam gledao puno ugodnijih utakmica od ove - komentirao je bivši engleski reprezentativac Matt Upson, dok je na semaforu još stajalo 2-0 nakon golova Harryja Kanea i Judea Bellinghama.

- Sjećate li se kad je Hrvatska bila stvarno dobra? Dosad je užasna - stajalo je u tekstualnom prijenosu uživo.

UEFA Nations League - Group A3 - Croatia v England
Foto: Paul Childs

- Sad je 2-0, a moglo je biti 5-0. Ovo je jednosmjerna ulica - dodao je dopisnik John Murray s BBC Radija 5.

- Tisuće djece na tribinama, a muškarci protiv dječaka na terenu - slikovito su opisali.

Matt Upson je nešto kasnije, nakon trećeg gola koji je zabio Anthony Gordon, dodao:

- Ovo je šokantno od Hrvatske. Engleska je iz svakog duela izašla kao pobjednik. Crveni dresovi su posvuda i Hrvatska jednostavno ne može biti kompetitivna. Gordon ima vremena okrenuti se i kontrolirati loptu, nema nigdje u blizini hrvatskog braniča, a tu je i Bellingham. Hrvatska je neprepoznatljiva.

A prije odmora je pogodio i Bukayo Saka pa je BBC poentirao:

- Stotinu engleskih navijača može se pohvaliti da je bilo tamo. "Tri lava" su na drugom nivou u odnosu na Hrvatsku, koja je toliko jadna.

Ni početak nastavka nije ponudio bolju sliku, Kane je u 53. minuti sam na drugoj stativi na ubacivanje Elliota Andersona pospremio loptu za nestvarnih 5-0. I to nije bio kraj jer je u 68. minuti Saka zabio drugi gol za 6-0.

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Komentari 12
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