Guardian: 'Jakirović je napravio jedan od poslova ljeta!' Izdvojili su i bivšeg dinamovca

Britanski Guardian izdvojio je deset transfera koji su se posebno istaknuli u ljetnom prijelaznom roku, a na popisu su se našla i dva posla sa snažnim hrvatskim potpisom. Među najboljima je transfer Elliota Strouda u Hull City Sergeja Jakirovića, dok je pažnju uglednog lista privukao i dolazak Gabriela Vidovića u Paderborn.

Hull je nakon plasmana u Premier ligu morao značajno ojačati momčad, a jedan od igrača koje je Jakirović posebno želio bio je 24-godišnji švedski reprezentativac Stroud. Engleski klub doveo ga je iz Mjällbyja za približno četiri milijuna eura. Guardian taj posao posebno ističe u kontekstu ogromne potrošnje premierligaških novaka. Ipswich, Coventry i Hull zajedno su tijekom ljeta potrošili oko 520 milijuna eura neto na pojačanja, pa se Stroudov transfer za relativno skroman iznos pokazuje kao jedan od zanimljivijih poslova prijelaznog roka.

Foto: Hannah McKay

Šveđanin je prošle sezone briljirao u Mjällbyju i bio jedan od ključnih igrača momčadi koja je senzacionalno osvojila naslov švedskog prvaka. Dobre igre otvorile su mu i vrata reprezentacije, a Jakirović je nakon Hullova uspjeha u doigravanju Championshipa prepoznao igrača koji bi se mogao uklopiti u njegovu ideju nogometa.

- On je vrlo dobar igrač, jako je svestran. Može igrati beka, krilnog beka, lijevo krilo i u sredini. Uz to je i trkač, mislim da će nam jako dobro odgovarati - rekao je Jakirović.

Stroud se brzo nametnuo u novoj sredini. Guardian ga opisuje kao brzog i kreativnog igrača koji Jakirovićevoj radničkoj momčadi daje važnu opciju prema naprijed. Hull je pritom vrlo dobro otvorio povratničku sezonu u Premier ligi. Jakirovićeva momčad prvi je prvenstveni poraz doživjela tek protiv Newcastlea.

Guardian izdvojio i Vidovića

Na Guardianovu popisu našao se i Vidović. Hrvatski ofenzivac ovog je ljeta napustio Dinamo i preselio u Paderborn, koji se također izborio za plasman u Bundesligu. Njemački klub za Vidovića je izdvojio oko tri milijuna eura i pritom značajno nadmašio dotadašnje klupske standarde kada je riječ o odštetama.

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vidović je prošao Bayernovu akademiju, a priliku u prvoj momčadi davao mu je i Julian Nagelsmann. Nakon što se nije uspio trajno izboriti za mjesto u Bayernu, dobre je igre pružao na posudbi u Dinamu, dok se poslije nije nametnuo tijekom epizode u Mainzu. Dinamo ga je zatim doveo za stalno, a sada se preko Paderborna ponovno vratio u Bundesligu.

- Njegov sportski životopis govori sam za sebe - rekao je Paderbornov sportski direktor Sebastian Lange.

Guardian smatra da Vidovićev dolazak predstavlja određeni rizik za klub ograničenih financijskih mogućnosti, ali istodobno naglašava potencijal zbog kojeg ga je Bayern svojedobno smatrao jednim od svojih zanimljivijih mladih igrača.