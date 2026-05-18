Guardiola odlazi, a već se zna tko će ga naslijediti? Bio mu je učenik, a kasnije i veliki rival

Manchester City na kraju sezone trebao bi ostati bez Pepa Guardiole, trenera koji je obilježio najuspješnije razdoblje u povijesti kluba. Prema informacijama više relevantnih izvora s Otoka, među kojima su The Athletic, BBC, Fabrizio Romano i David Ornstein, Guardiola će ovoga ljeta napustiti klupu Cityja, a klub je već odabrao njegova nasljednika. Momčad bi trebao preuzeti Enzo Maresca, bivši trener Chelseaja i nekadašnji Guardiolin pomoćnik.

Guardiola će tako zaključiti desetogodišnju eru na Etihadu. City je preuzeo 2016. godine nakon odlaska iz Bayerna i pretvorio ga u jednu od najdominantnijih momčadi Europe. Tijekom mandata u Manchesteru osvojio je 20 velikih trofeja, među njima šest naslova Premier lige i prvu Ligu prvaka u povijesti kluba. Posebno mjesto u njegovoj ostavštini zauzimaju četiri uzastopna naslova engleskog prvaka, što dotad nije uspjelo nijednom klubu u Premier ligi.

Guardiolin ugovor sa Cityjem trebao je trajati do lipnja 2027. godine, nakon što je posljednje produljenje potpisao u studenome 2024. Ipak, sve upućuje na to da će otići godinu dana prije isteka suradnje. Cityju su do kraja prvenstva ostale još dvije utakmice, protiv Bournemoutha i Aston Ville, a domaći susret protiv Ville 24. svibnja mogao bi biti posljednji Guardiolin nastup na klupi kluba. "Građani" još imaju šansu osvojiti naslov jer za vodećim Arsenalom zaostaju dva boda.

Guardiola je posljednjih dana izbjegavao konkretne odgovore o svojoj budućnosti. Prije finala FA kupa, na pitanje je li mu to posljednji nastup na Wembleyju kao treneru Cityja, kratko je odgovorio da ima još jednu godinu ugovora. Nakon pobjede protiv Chelseaja i novog trofeja novinari su ga ponovno pitali o glasinama, a on je samo poručio:

- Glasine? Želim vam ugodnu večer - rekao je pa se brzo udaljio.

Odlazak dolazi u osjetljivom trenutku za City. Klub još čeka službeni ishod istrage o više od 115 optužbi za navodno kršenje financijskih pravila Premier lige, a City sve optužbe odlučno odbacuje. Uz to, dugogodišnji sportski direktor Txiki Begiristain, jedan od Guardiolinih najbližih suradnika, napustio je klub na kraju prošle sezone. Naslijedio ga je Hugo Viana, koji je stigao iz lisabonskog Sportinga.

Kao Guardiolin nasljednik nameće se Maresca. Talijan dobro poznaje Manchester City jer je već radio u klubu. U sezoni 2020./21. vodio je Cityjevu U-21 momčad i osvojio naslov u Premier League 2, a u ljeto 2022. vratio se u klub kao jedan od Guardiolinih pomoćnika. Bio je dio stručnog stožera u povijesnoj sezoni 2022./23., kada je City osvojio trostruku krunu.

Maresca je nakon toga preuzeo Leicester City i u jednoj sezoni vratio klub u Premier ligu. U ljeto 2024. otišao je u Chelsea, s kojim je izborio Ligu prvaka te osvojio Konferencijsku ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo. Ipak, Stamford Bridge napustio je 1. siječnja ove godine, iako je imao ugovor do 2029. godine. Njegov odnos s Chelseajevom upravom narušio se nakon što je javno priznao da je razgovarao s predstavnicima Cityja o mogućem povratku u Manchester.

The Athletic je još u prosincu objavio da se Maresca nalazi visoko na popisu kandidata za Guardiolina nasljednika. Isti izvor navodi da je Talijan dvaput krajem listopada i ponovno sredinom prosinca obavijestio Chelsea da razgovara s Cityjem o toj funkciji. Uprava Građana u njemu vidi trenera koji poznaje klupsku filozofiju i može nastaviti smjer koji je Guardiola gradio gotovo cijelo desetljeće.

City je posljednjih sezona teško održavao razinu koja ga je godinama činila gotovo nedodirljivim. Nakon povijesnog četvrtog uzastopnog naslova u sezoni 2023./24., prošlu je sezonu završio na trećem mjestu, 13 bodova iza prvaka Liverpoola, i ostao bez trofeja. I ove je sezone imao razdoblja slabijih rezultata, uključujući četiri ligaške utakmice bez pobjede na početku kalendarske godine i poraz od Manchester Uniteda, ali je osvajanjem Carabao Cupa i FA kupa ipak dodao nove trofeje u klupsku vitrinu.

Ako se Guardiolin odlazak potvrdi, Manchester City zatvorit će jedno od najvećih poglavlja u povijesti Premier lige. Katalonski trener nije klubu donio samo trofeje, nego je promijenio način na koji City igra, razmišlja i pobjeđuje.