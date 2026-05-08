Guardiola: Sretni smo jer se Gvardiol vratio. Nadamo se da će igrati dobar SP s Hrvatskom

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol vratio se nakon dugih pet mjeseci treninzima nakon što je izbivao s terena zbog loma tibije. Zadnji put igrao je u remiju (1-1) s Chelseajem u 20. kolu Premier lige, a Gvardiol je prisilno izašao iz igre u 51. minuti.

Sada se konačno vratio treninzima u Manchester Cityju što je razveselilo sve navijače hrvatske reprezentacije. Njegov nastup na Svjetskom prvenstvu koji počinje za malo više od mjesec dana bio je pod upitnikom, ali 'vatreni' je ponovno na terenu.

Gvardiolov povratak treninzima komentirao je i trener 'građana' Pep Guardiola.

- Trenira i osjeća se dobro. Dugo ga nije bilo. Prošle je sezone bio važan igrač za nas unatoč brojnim ozljedama, odigrao je sve utakmice, ali u jednom trenutku tijelo jednostavno kaže - dosta - rekao je Guardiola i nastavio:

- Sretni smo što se vratio. Nadamo se da nam može pomoći u završnici sezone i da će odigrati dobar Mundijal za Hrvatsku. Želja nam je da iduće sezone ponovno bude na svojoj najvišoj razini.

Na kraju je istaknu svestranost Hrvata i važnost u momčadi.

- On je važan igrač. Može igrati na poziciji stopera i beka, pokriva različite uloge, a uz to je vrlo brz i okretan - zaključio je.