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NASLJEDNIK MARTINEZA

Gubio je dramatična finala u zadnjim sekundama. Sada će voditi Portugal bez Ronalda

Piše Filip Sulimanec,
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Gubio je dramatična finala u zadnjim sekundama. Sada će voditi Portugal bez Ronalda
Foto: Hannah McKay
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Iako ima preko 20 osvojenih trofeja u karijeri, Jorge Jesus je zaradio reputaciju trenera koji "padne na posljednjoj stubi" u nekim od najvećih utakmica.

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Portugal namjerava angažirati Jorgea Jesusa (71) da zamijeni Roberta Martineza na mjestu izbornika reprezentacije, piše A Bola. Roberto Martinez više nije izbornik nakon poraza od Španjolske u osmini finala. 

A Bola je izvijestila da je dogovoren sastanak između 71-godišnjeg Jesusa i Pedra Proence, predsjednika Portugalskog nogometnog saveza. Jesus je trenersku karijeru započeo davne 1990. godine, no regionalnu i svjetsku slavu stekao je tek prelaskom u portugalske velikane.

S Benficom je osvojio tri naslova prvaka Portugala i ukupno 10 domaćih trofeja, stvorivši iznimno moćnu i atraktivnu momčad. Šokirao je Portugal prelaskom iz Benfice izravno u redove gradskog rivala, gdje je uzeo Liga kup i Superkup.

Od 2019. do 2020. vodio je Flamengo i osvojio prvenstvo i Copu Libertadores. Vodio je turski Fenerbahçe do domaćeg kupa, a u Al-Hilalu je postavljao svjetske rekorde po broju uzastopnih pobjeda te osvajao prvenstva i kupove u Saudijskoj Arabiji.

Bella Guttmann

Iako ima preko 20 osvojenih trofeja u karijeri, Jorge Jesus je zaradio reputaciju trenera koji "padne na posljednjoj stubi" u nekim od najvećih utakmica. Ti su porazi često bili epskih razmjera.

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Jedan od najgorih poraza bio je protiv Chelseaja u finalu Europske lige 2013., kada je Benfica izgubila 2-1. Benfica je igrala sjajno, dominirala velikim dijelom susreta, no utakmica je ušla u sudačku nadoknadu s rezultatom 1:1. U 93. minuti, Branislav Ivanović postiže pogodak glavom za Chelsea, a kamere u tom trenutku hvataju Jorgea Jesusa kako u očaju pada na koljena na travnjak.

Samo godinu dana nakon Chelseaja, Jesus je ponovno odveo Benficu do finala Europske lige u Torinu. Nakon žestoke borbe u 120 minuta, utakmica je otišla na raspucavanje s bijele točke gdje je Sevilla bila mirnija i koncentriranija. To je potaknulo priče o slavnom "prokletstvu Béle Guttmanna" koje i dalje prati Benficu u europskim finalima.

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