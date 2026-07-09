Gubio je dramatična finala u zadnjim sekundama. Sada će voditi Portugal bez Ronalda

Portugal namjerava angažirati Jorgea Jesusa (71) da zamijeni Roberta Martineza na mjestu izbornika reprezentacije, piše A Bola. Roberto Martinez više nije izbornik nakon poraza od Španjolske u osmini finala.

A Bola je izvijestila da je dogovoren sastanak između 71-godišnjeg Jesusa i Pedra Proence, predsjednika Portugalskog nogometnog saveza. Jesus je trenersku karijeru započeo davne 1990. godine, no regionalnu i svjetsku slavu stekao je tek prelaskom u portugalske velikane.

🚨🇵🇹 Jorge Jesus to become new Portugal head coach, here we go! He’s accepted to take over after Roberto Martínez. 🫱🏻‍🫲🏼



Jorge Jesus will lead the project for Nations League, Euro 2028 and next World Cup. 🔜



He’s won Saudi Pro League title at Al Nassr this season with Cristiano. pic.twitter.com/KL3f9SXqjb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026

S Benficom je osvojio tri naslova prvaka Portugala i ukupno 10 domaćih trofeja, stvorivši iznimno moćnu i atraktivnu momčad. Šokirao je Portugal prelaskom iz Benfice izravno u redove gradskog rivala, gdje je uzeo Liga kup i Superkup.

Od 2019. do 2020. vodio je Flamengo i osvojio prvenstvo i Copu Libertadores. Vodio je turski Fenerbahçe do domaćeg kupa, a u Al-Hilalu je postavljao svjetske rekorde po broju uzastopnih pobjeda te osvajao prvenstva i kupove u Saudijskoj Arabiji.

Bella Guttmann

Iako ima preko 20 osvojenih trofeja u karijeri, Jorge Jesus je zaradio reputaciju trenera koji "padne na posljednjoj stubi" u nekim od najvećih utakmica. Ti su porazi često bili epskih razmjera.

Jedan od najgorih poraza bio je protiv Chelseaja u finalu Europske lige 2013., kada je Benfica izgubila 2-1. Benfica je igrala sjajno, dominirala velikim dijelom susreta, no utakmica je ušla u sudačku nadoknadu s rezultatom 1:1. U 93. minuti, Branislav Ivanović postiže pogodak glavom za Chelsea, a kamere u tom trenutku hvataju Jorgea Jesusa kako u očaju pada na koljena na travnjak.

Samo godinu dana nakon Chelseaja, Jesus je ponovno odveo Benficu do finala Europske lige u Torinu. Nakon žestoke borbe u 120 minuta, utakmica je otišla na raspucavanje s bijele točke gdje je Sevilla bila mirnija i koncentriranija. To je potaknulo priče o slavnom "prokletstvu Béle Guttmanna" koje i dalje prati Benficu u europskim finalima.