Gudelj izašao pred navijače i obećao: Nećemo ispasti, ostavit ćemo sve što imamo na terenu!

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Sevilla se pet kola prije kraja španjolske La Lige nalazi u zoni ispadanja, a igrači su nakon posljednjeg poraza morali izaći iz klupskog autobusa i suočiti se sa stotinama bijesnih navijača

Sevilla je upisala pet poraza u posljednjih šest utakmica La Lige i trenutačno se nalazi u zoni ispadanja. Srpski veznjak i kapetan kluba, Nemanja Gudelj (34), morao je izaći iz klupskog autobusa i pred stotinama navijača koji su skandirali njegovo prezime preuzeti odgovornost za katastrofalne rezultate.

- Nemoguće je da ovaj tim ispadne iz lige. Ostavit ćemo sve što imamo na teren - poručio je Gudelj navijačima koji su glasno tražili odgovore.

Pobjeda bi Sevilli donijela bijeg iz zone ispadanja i skok ispred Alavesa, no do kraja sezone vodi se grčevita borba u kojoj sudjeluju i Levante s 33 boda te Girona, Mallorca i Elche s 38 bodova.

Pet kola prije kraja Sevilla mora kod kuće igrati protiv Real Sociedada, Espanyola i Real Madrida, a gostovati kod Villarreala i Celte Vigo. Svaka utakmica postaje finale.

